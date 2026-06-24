Sánchez se victimiza ante la corrupción que asedia al PSOE y su familia: «No sabía nada y no lo hubiera tolerado»

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, se ha victimizado este miércoles en su comparecencia en el Congreso ante la corrupción que asedia al PSOE y a su familia y tras la sentencia a 24 años de cárcel contra José Luis Ábalos, ex ministro de Fomento y quien fuera mano derecha del líder socialista: «No sabía nada y no lo hubiera tolerado».

«Creo que es importante que no prejuzguemos y respetemos la presunción de inocencia», ha subrayado el líder socialista desde la tribuna de oradores de la Cámara Baja.

El dirigente ha querido compartir tres reflexiones con la ciudadanía en su comparecencia a petición propia, forzada por la presión de sus socios.

En primer lugar, ha mantenido que nunca supo nada: «Jamás conocí ni hubiera tolerado ninguna de estas prácticas». «No hago lo que otros me hicieron a mí, a mi familia y a decenas de cargos políticos cuando gobernaba el PP», ha asegurado, en alusión a las investigaciones que dice que los populares realizaron a adversarios políticos.

En segundo lugar, ha aseverado que «el PSOE no se ha financiado irregularmente». Además, ha indicado que, en todo caso, «otros se han aprovechado de sus recursos».

Por último, ha aclarado que rechazan esas prácticas: «No aceptamos la corrupción como un hecho consustancial, sino que trabajamos para erradicarla del todo». «Dimos un paso al frente, expulsamos a los investigados, comparecí, renovamos la dirección e impulsamos medidas para reforzar los mecanismos de control», se ha jactado el también secretario general del PSOE.

Medidas aún no aprobadas

El presidente se vanagloria de que el Gobierno haya redactado un Plan de Lucha contra la Corrupción a través del Anteproyecto de Ley Orgánica de Integridad Pública. Una norma que está ahora en el Congreso y que se votará antes del verano, pero que no ha sido aprobada porque no cuenta aún con los votos necesarios. Y ha aprovechado su discurso de este miércoles para señalar a los partidos de la derecha por no apoyarla.

Sánchez ha incluido tres casos distintos en un mismo saco. Primero, la trama corrupta de Ábalos, su ayudante Koldo García y el empresario Víctor de Aldama; segundo, la investigación que cerca a éstos y al ex secretario de Organización socialista, Santos Cerdán, y, por último, las cloacas del PSOE que salpican a la ex militante Leire Díez, y a Cerdán. «Estamos convencidos de que en este país no debe haber espacio para la impunidad, sean quienes sean», ha espetado.

Sánchez también se ha pronunciado sobre la investigación al ex presidente socialista José Luis Rodríguez Zapatero, imputado por tráfico de influencias en el rescate a la aerolínea Plus Ultra durante la pandemia. El líder del PSOE ha apelado a la «convicción» con la que se ha defendido el ex presidente y «su trayectoria» para seguir mostrándole «confianza» a nivel personal.

«Acusaciones infundadas»

Por último, se ha referido a las causas abiertas contra su esposa, Begoña Gómez, y su hermano, David Sánchez. «Para mí no es fácil hablar de ellos porque afectan a personas que quiero y porque sé, sin el mínimo grado de duda, que se construyen sobre acusaciones infundadas», ha aseverado.

En ambos casos, asegura que ocuparon sendos puestos antes de que él tuviera puestos de relevancia dentro de su organización. Además, ha atacado al juez que instruye el caso contra su mujer, Juan Carlos Peinado, porque, en su opinión, ha culminado la causa «con medidas cautelares que superan el límite de lo razonable».

Y ha sentenciado que las investigaciones judiciales contra su entorno familiar responden a una «serie de acciones coordinadas que buscan debilitar el acto del Ejecutivo mediante ataques personales y con campañas de desinformación y mentiras».

«Cómo no vamos a continuar»

En definitiva, Sánchez ha reflexionado que lo mejor es seguir al frente del Ejecutivo: «La pregunta no es si vamos a continuar, sino cómo no vamos a continuar». «Si aún hay rescoldos de corrupción, evidentemente será un gobierno como el nuestro y no el del PP y Vox el que pueda acabar con ellos», ha valorado.

El presidente ha apostillado que no son «infalibles», pero no van a «cometer el error» de rendirse. «No va de nosotros, ni de ellos, sino de millones de españoles cuyo futuro depende de las decisiones del Consejo de Ministros cada semana», ha concluido.

La comparecencia del presidente de este miércoles en el Congreso se ha producido a petición propia para hablar «sobre la situación política relacionada con las últimas investigaciones judiciales conocidas, así como de la última reunión del Consejo Europeo».

La decisión de hablar en la Cámara Baja se precipitó después de que lo exigiera ERC y Podemos «para dar explicaciones sobre las nuevas informaciones relativas a investigaciones judiciales que afectan al partido mayoritario del Gobierno». En el momento de esa petición, los focos estaban puestos en el registro de la sede del PSOE por la causa relacionada con las cloacas socialistas, en la que está involucrado el ex secretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán, o la ex militante socialista Leire Díez.