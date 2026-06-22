Ábalos cumplirá como máximo 15 años y medio de prisión pese a su condena de más de 24

El Tribunal Supremo ha condenado al ex ministro José Luis Ábalos a 24 años y 3 meses de cárcel por los delitos cometidos en el marco del caso mascarillas. Sin embargo, sólo cumplirá un máximo de 15 años y 6 meses en prisión. Su ex jefe de gabinete, Koldo García Izaguirre, también verá reducida su estancia en la cárcel.

Según la sentencia hecha pública este lunes, Ábalos ha sido condenado por los delitos de organización criminal, cohecho continuado, tráfico de influencias, malversación de caudales públicos y otros delitos relacionados con la trama de contratos públicos durante la pandemia.

Pero el ex ministro no la cumplirá de forma íntegra, ya que el Código Penal establece un límite máximo de cumplimiento de las penas, lo que reduce significativamente el tiempo que pasará en la cárcel. Este mecanismo está regulado en el artículo 76 del citado código y se aplica de manera automática en los casos en los que concurren múltiples delitos.

El objetivo de esta limitación es evitar que la suma de las penas individuales derive en condenas desproporcionadas o excesivas. En el caso de Ábalos, el tribunal ha determinado que el límite legal se sitúa en 15 años y 6 meses de prisión efectiva. Una vez cumplido ese periodo, el resto de las penas se considerarán extinguidas.

Además de la pena de prisión, el ex ministro ha sido sancionado con multas económicas e inhabilitaciones tanto para ocupar cargos públicos como para el ejercicio del derecho de sufragio pasivo.

Lo mismo ocurre en el caso de la sentencia de Koldo García. Las penas privativas de libertad suman para él un total de 19 años, ocho meses y un día de prisión que, en aplicación del art. 76 del Código Penal, suponen un máximo de cumplimiento efectivo de 15 años de prisión. Junto a estas penas, se imponen las penas de multa y las inhabilitaciones especiales.

Por otra parte, ambos podrán salir en libertad condicional cuando se encuentren en tercer grado y hayan cumplido las tres cuartas partes de sus condenas efectivas. Ábalos accedería a este derecho en 2037, ya que descontaría también los siete meses que ha estado en prisión preventiva.