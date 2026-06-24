Abascal acusa al PSOE de haberse financiado ilegalmente: «Y con ese dinero extorsiona a quien le investiga»

El líder de Vox, Santiago Abascal, mirando al presidente del Gobierno Pedro Sánchez, ha afirmado: «El PSOE se ha financiado ilegalmente y paga para extorsionar a quien lo investiga». Así de contundente se ha expresado Abascal en su intervención de este miércoles en el Congreso, tras la comparecencia de Sánchez para informar sobre la situación política relacionada con las últimas investigaciones judiciales conocidas que implican a toda la cúpula socialista y del actual Ejecutivo nacional.

Durante su discurso, el presidente de Vox, incidiendo en que «lo peor de Sánchez está por llegar», ha expuesto lo que considera ahora «la verdadera alerta»: «La manipulación de las elecciones generales», señalando una trama destinada a liquidar el control sobre el voto en el extranjero mientras se reparten millones de pasaportes españoles a personas que nunca han vivido en España, con la connivencia de regímenes como el cubano, el venezolano o el mexicano.

«Pedro Sánchez, en connivencia c​on varios de sus cómplices en otras tramas, está maniobrando para adulterar​ las próximas elecciones y mantenerse fraudulentamente e​n el poder. ​Lo puedo decir más claro: Sánchez está actuando para robar las próximas elecciones​ en España», ha dicho Abascal, que ha vaticinado que se le llamará «exagerado por decir eso». «Lo harán los mismos que le llamaron exagerado por denunciar la mafia de Sánchez, hoy ratificada en las sentencias», ha señalado.

El abecedario de la corrupción de Sánchez

Además, el dirigente de Vox ha repasado lo que ha denominado «la enciclopedia de la corrupción de Sánchez»: un abecedario que arranca en la A de Ábalos y concluye en la Z de Zapatero, pasando por Begoña, Cerdán, Delcy, los ERE, Ferraz, Koldo, Marlaska, Puente o Yolanda Díaz, entre otros. Abascal ha enumerado, escándalo tras escándalo, los vinculados al Gobierno y su entorno, desde las joyas de Zapatero hasta los programas informáticos, los rescates a Air Europa y Plus Ultra, para concluir que «en muchas letras tenía varias opciones».

Con dicho «abecedario» de la corrupción de Sánchez, Abascal ha tratado de poner de manifiesto la hipocresía del presidente del Gobierno permaneciendo como líder del Ejecutivo sin convocar elecciones. El de Vox le ha recordado algunas de las frases más célebres de Sánchez cuando encabezaba la oposición al PP, y que le llevó a ganar la moción de censura en 2018, siendo defendida por el recién condenado a 24 años de cárcel por el Tribunal Supremo, José Luis Ábalos.

«Lo único que han combatido es a los jueces, fiscales, periodistas, policías, guardias civiles y políticos que han investigado su corrupción», ha denunciado Abascal, quien ha exigido la convocatoria de elecciones generales. «Ya sé que ha hecho de la resiliencia su bandera. Pero las cucarachas le ganan en resiliencia, y eso no las hace admirables», ha concluido.