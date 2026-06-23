Vox defiende en el Congreso una reforma del voto por correo: contarlo en urnas separadas para evitar «el fraude»

Este martes, Vox defiende en el Congreso de los Diputados su propuesta para detectar el fraude electoral por el voto por correo. Vox propone instalar en los colegios electorales una urna separada del voto presencial, destinada al voto por correo, para realizar el escrutinio aparte.

La medida que califican de «sencilla» permitiría «evidenciar la manipulación del voto por correspondencia» en caso de producirse, al poner el foco en la correlación entre el voto por correo y el presencial, entre los que es esperable, señalan, «proporcionalidad». En caso de no haberla, para la formación que lidera Santiago Abascal, habría indicios de manipulación.

«Cuando la distribución de los votos emitidos por correo no guarde ninguna relación de proporcionalidad explicable con respecto a los resultados arrojados por el voto presencial”, señala Vox en dicha Proposición de Ley, se evidenciaría «la existencia de fraude o manipulación electoral».

Vox pide reformar la LOREG

La formación que lidera Santiago Abascal exige a la Cámara Baja una reforma legislativa de la Ley Electoral, para modificar el tradicional recuento del voto que se lleva a cabo en los colegios electorales. Desde Vox exigen que entre en vigor de cara a las próximas elecciones generales.

Para llevar a cabo el nuevo método de recuento electoral de Vox, es necesaria la reforma de dos artículos del Régimen Electoral General (LOREG). En concreto, del art. 88.2, para incluir la nueva urna del voto por correo y que los vocales anoten el nombre de estos electores en la lista enumerada de votantes. Así como la modificación del art. 97 de la LOREG, para que el «escrutinio del voto remitido por correspondencia» se efectúe «de manera independiente al del voto presencial».

Abascal: «Sánchez es más peligroso»

El dirigente de Vox, Santiago Abascal, lleva tiempo alertando del riesgo inminente de un posible «robo» en las próximas elecciones generales. Un mensaje que ha reiterado también durante el reciente maratón electoral autonómico, razón por la cual desde Bambú se intensificaron desde el pasado noviembre las campañas para reclutar apoderados, en las que Vox ha logrado movilizar a miles de personas a lo largo de toda España.

Ahora Abascal pone el foco en las futuras elecciones generales. El detonante ha sido las condenas de 24 y 19 años de prisión al ex ministro de Transportes, José Luis Ábalos, y a su asesor Koldo García, respectivamente.

Para el líder de Vox, Santiago Abascal, tras el fallo del Tribunal Supremo, «Pedro Sánchez es más peligroso que antes». «Ahora sabe lo que le espera», advertía este lunes, lanzando “un mensaje de alerta” a la ciudadanía desde sus redes sociales. Según sostiene el dirigente de Vox, «va a hacer lo que sea por mantenerse en el poder».

Sospechas de fraude en el PSOE: Leire y el clan del Peugeot

En las elecciones de 2023, las solicitudes de voto alcanzaron cifras récord: más de 2 millones de peticiones. Desde el pasado año, las sospechas de posible manipulación por parte de PP y Vox han ido en aumento, tras el caso de corrupción vinculado con la fontanera del PSOE, Leire Díaz, quien ocupó un cargo en Correos durante estas fechas. Ambas formaciones solicitaron a la Junta Electoral Central (JEC), que investigara posibles irregularidades vinculadas al voto por correo.

A esto hay que sumarle el escándalo sobre las primarias de 2017 del PSOE que hicieron secretario general a Sánchez a costa de las ilegalidades cometidas y documentadas.

Así como el momento previo en 2016, en el Comité Federal en Ferraz, que salió a la luz el pasado mayo, con un vídeo donde se veía una urna clandestina escondida detrás de la mesa de la dirección, que dio lugar a su defenestración y, en consecuencia, al surgimiento de la banda del Peugeot para recuperar la secretaría general, como así hizo al año siguiente, con los ya condenados José Luis Ábalos, Koldo García, así como Santos Cerdán y Paco Salazar.