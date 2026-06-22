Vox sobre la cárcel a Ábalos y Koldo: «Todos los casos de corrupción tienen de nexo común a Sánchez»

Vox apunta al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, como nexo de unión en los escándalos de corrupción que asola a la cúpula del PSOE como al entorno personal del máximo dirigente socialista. «Todos los casos de corrupción tienen como nexo de unión Pedro Sánchez», ha indicado la formación liderada por Santiago Abascal tras la sentencia judicial del Tribunal Supremo que condena a prisión tanto al ex ministro de Transportes, José Luis Ábalos, como a su asesor Koldo García. «¿Qué más hace falta para que alguien presente una moción de censura?», insisten, señalando al Partido Popular.

El portavoz de Vox, José Antonio Fuster, en la rueda posterior al Comité de Acción Política (CAP), ha recordado que Sánchez eligió a Ábalos -en aquel momento secretario de Organización del PSOE- para defender la moción de censura contra el PP, aquel 2018 que llevó a Sánchez al poder. «Son la banda del Peugeot», ha apuntado.

El Tribunal Supremo ha condenado a José Luis Ábalos a 24 años de prisión y a su asesor, Koldo García Izaguirre, a 19 años de cárcel por haber formado una organización criminal que se valió del poder institucional para cometer «graves delitos de corrupción» durante los años de mayor zarpa política del Gobierno de Pedro Sánchez. El tribunal también ha condenado al empresario Víctor de Aldama, el hombre que tejió la trama, a cuatro años y medio de prisión, aunque ha suspendido la ejecución de la pena por su colaboración con la justicia.

Ante esta situación extrema y con el entorno de Sánchez asediado por casos de corrupción, según Vox, Sánchez intentará «robar las elecciones», a través de la maquinaria electoral que ya ha iniciado como, por ejemplo, las nacionalidades a través de la Ley de Nietos. «Está dispuesto a todo», ha señalado Fuster: «Debemos estar vigilantes».

Por su parte, el líder de Vox, Santiago Abascal, ha advertido, en un vídeo publicado en sus redes oficiales, que «Pedro Sánchez es aun más peligroso que antes»: «Ahora sabe lo que el espera», mientras ha lanzado «un mensaje de alerta a los españoles»: «Va a hacer lo que sea por mantenerse en el poder».

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«Nunca se había padecido un momento de corrupción tan grande en la historia de la democracia», ha señalado así mismo el portavoz nacional de Vox.

Al respecto de la polémica sobre el auto del juez Juan Carlos Peinado, Fuster ha tildado de «vergüenza» lo que considera un «ataque» contra el magistrado, así como «una ilegítima intromisión» ante una decisión que «sólo corresponde a la Audiencia Provincial de Madrid» adoptarla.

Además, ha ironizado respecto de la defensa pública que el PSOE hizo desde sus redes sociales oficiales defendiendo la inocencia de Begoña Gómez. «El PSOE tiene ojo de halcón», ha incidido. «Después del Papa León XIV, Ábalos ha sido el hombre más aplaudido en el Congreso», ha recordado, enfatizando que el PSOE y el Ejecutivo de Sánchez también habían defendido con anterioridad la honorabilidad e inocencia de José Luis Ábalos, Santos Cerdán o José Luis Rodríguez Zapatero.