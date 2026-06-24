Comparecencia de Pedro Sánchez en el Congreso hoy, en directo: últimas noticias sobre Begoña Gómez y los casos de corrupción del PSOE, en vivo

Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, acude este miércoles 24 de junio a los Juzgados de Plaza de Castilla, en Madrid, para cumplir las medidas cautelares impuestas tras la apertura de juicio oral en su contra. La citación está fijada para las 18:00 horas y se produce después de que el juez Juan Carlos Peinado acordara la retirada de su pasaporte, la prohibición de salir de España y la obligación de comparecer periódicamente ante la Justicia.

La causa judicial investiga presuntos delitos de tráfico de influencias, corrupción en los negocios y apropiación indebida. Según la investigación, Gómez habría utilizado presuntamente su posición de influencia para favorecer proyectos empresariales y actividades vinculadas a la Universidad Complutense de Madrid.

¿De qué se acusa a Begoña Gómez?

Entre los hechos que analiza el juzgado figuran la supuesta recomendación de empresas en procedimientos públicos y el registro de una herramienta tecnológica desarrollada para la Universidad Complutense con la colaboración de entidades privadas. La defensa rechaza todas las acusaciones y sostiene que las actuaciones de Gómez se ajustaron en todo momento a la legalidad.

La comparecencia de Begoña Gómez se produce después de que el juez acordara la apertura de juicio oral y la imposición de medidas cautelares al apreciar riesgo de fuga debido a la gravedad de las penas que podrían derivarse del procedimiento.

Comparecencia de Pedro Sánchez sobre la corrupción, en directo desde el Congreso

La cita judicial coincide con una comparecencia de Pedro Sánchez en el Congreso de los Diputados en un contexto de máxima presión política. La oposición exige explicaciones por los casos que afectan al entorno del PSOE y varios socios parlamentarios han incrementado sus críticas al Ejecutivo, convirtiendo este 24 de junio en una de las jornadas más delicadas para el Gobierno en los ámbitos político y judicial.