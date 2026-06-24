Comparecencia de Pedro Sánchez en el Congreso hoy, en directo: últimas noticias sobre Begoña Gómez y los casos de corrupción del PSOE, en vivo
Sigue en directo la comparecencia de Pedro Sánchez hoy en el Congreso y la entrega del pasaporte de Begoña Gómez al juez Peinado
Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, acude este miércoles 24 de junio a los Juzgados de Plaza de Castilla, en Madrid, para cumplir las medidas cautelares impuestas tras la apertura de juicio oral en su contra. La citación está fijada para las 18:00 horas y se produce después de que el juez Juan Carlos Peinado acordara la retirada de su pasaporte, la prohibición de salir de España y la obligación de comparecer periódicamente ante la Justicia.
La causa judicial investiga presuntos delitos de tráfico de influencias, corrupción en los negocios y apropiación indebida. Según la investigación, Gómez habría utilizado presuntamente su posición de influencia para favorecer proyectos empresariales y actividades vinculadas a la Universidad Complutense de Madrid.
¿De qué se acusa a Begoña Gómez?
Entre los hechos que analiza el juzgado figuran la supuesta recomendación de empresas en procedimientos públicos y el registro de una herramienta tecnológica desarrollada para la Universidad Complutense con la colaboración de entidades privadas. La defensa rechaza todas las acusaciones y sostiene que las actuaciones de Gómez se ajustaron en todo momento a la legalidad.
La comparecencia de Begoña Gómez se produce después de que el juez acordara la apertura de juicio oral y la imposición de medidas cautelares al apreciar riesgo de fuga debido a la gravedad de las penas que podrían derivarse del procedimiento.
Comparecencia de Pedro Sánchez sobre la corrupción, en directo desde el Congreso
La cita judicial coincide con una comparecencia de Pedro Sánchez en el Congreso de los Diputados en un contexto de máxima presión política. La oposición exige explicaciones por los casos que afectan al entorno del PSOE y varios socios parlamentarios han incrementado sus críticas al Ejecutivo, convirtiendo este 24 de junio en una de las jornadas más delicadas para el Gobierno en los ámbitos político y judicial.
Barbero señala que hay una «cruzada misógina» contra Begoña Gómez
La portavoz de Sumar ha asegurado que el juez Peinado mantiene una «cruzada misógina» contra la mujer del presidente del Gobierno, Begoña Gómez.
Verónica Barbero: «La corrupción daña la democracia»
La portavoz de Sumar, Verónica Barbero, ha señalado que la corrupción «daña la democracia».
Abascal: «Señor Sánchez, convoque ya elecciones, devuelva la voz a los españoles»
Abascal le ha dicho al presidente del Gobierno que convoque elecciones. «Devuelva la voz a los españoles», ha matizado.
Abascal a Sánchez: «¿Por qué tienen ustedes cajas fuertes, qué tienen que ocultar?
Abascal le ha preguntado al presidente del Gobierno el motivo por el que tienen «cajas fuertes». «¿Qué tienen que ocultar?», ha subrayado.
Abascal: «El PSOE se ha financiado irregularmente, y con ese dinero se han dedicado a extorsionar, a coaccionar o a acosar»
El líder de Vox ha asegurado que el PSOE se ha financiado «irregularmente» y ha subrayado que con ese dinero se han dedicado a «extorsionar, acosar y a coaccionar».
Abascal: «Ojo a los aplausos, cuantos más decibelios, más años de prisión»
El líder de Vox ha cargado contra el presidente del Gobierno tras comenzar su comparecencia, señalando que «cuantos más aplausos, más años de prisión».
Feijóo: «Que desgracia ha sido para este país, Señor Sánchez»
El líder popular ha acabado su intervención señalando que Sánchez ha sido una «desgracia» para España.
Feijóo: «Deberíamos echar a este Gobierno con una moción de censura»
El líder del PP ha asegurado que se debería echar al Gobierno con una «moción de censura», subrayando que, si por él fuera, sería «hoy mismo».
Feijóo: «Nunca han combatido la corrupción, la estará amparando usted hasta el último minuto»
Feijóo ha señalado que Sánchez «nunca ha combatido la corrupción», sino que el presidente del Gobierno la estará amparando «hasta el último minuto».
Feijóo a Sánchez: «O es usted un superhéroe, o es un incompetente al que le engañan todos, hasta en su casa»
Feijóo sigue cargando contra el presidente del Gobierno, señalando que o es un «superhéroe» o un «incompetente» al que engañan todos.
Feijóo: «Señor Sánchez, la corrupción es usted»
Feijóo se ha dirigido al presidente del Gobierno y le ha dicho: «Señor Sánchez, la corrupción es usted».
Feijóo: «¿A partir de cuántas sentencias se tiene responsabilidad política?»
Feijóo le ha reprochado a Pedro Sánchez que «a partir de cuántas sentencias» se tiene «responsabilidad política». El líder popular ha sacado una lista con 19 delitos del PSOE y ha señalado que esa es la «verdadera anatomía del fenómeno».
Feijóo a Sánchez: «Quiere que acabemos contemplando su corrupción como una rutina»
Feijóo ha señalado que el presidente del Gobierno quiere que la ciudadanía contemple su corrupción «como una rutina».
Feijóo a Sánchez tras su comparecencia: «¡Disuelva usted las Cortes y vayamos a votar!»
El líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha cargado contra Pedro Sánchez tras su comparecencia, señalando que debe «disolver las Cortes».
Sánchez: «La pregunta es: ‘¿Cómo no vamos a continuar?»
Pedro Sánchez ha señalado tras comparecer por los casos de corrupción que «cómo no van a continuar» en el Gobierno. «Por eso limpiamos lo que haya que limpiar, por eso vamos a defender la verdad y vamos a seguir gobernando para los que más lo necesitan tengan el apoyo de su Gobierno».
Sánchez: «No hemos tapado la corrupción, la hemos perseguido»
Sánchez ha señalado que desde el PSOE no ha «tapado la corrupción», sino que la han «perseguido».
Sánchez sobre la corrupción: «Me hago cargo del enfado de la ciudadanía»
El presidente del Gobierno ha indicado que «se hace cargo» del enfado de la ciudadanía tras los casos de corrupción en el PSOE.
Sánchez a la oposición: «No hablen de cloacas cuando ustedes están siendo investigados por montar una policía patriótica»
Sánchez ha cargado contra la oposición señalando que «no hablen de cloacas» cuando ellos están siendo investigados por «montar una policía patriótica» y por tener «más de 30 casos abiertos con 130 imputados».
Sánchez: «No voy a usar esta tribuna para reivindicar la inocencia de mi familia»
El presidente del Gobierno ha asegurado que no usará la tribuna para reivindicar la «inocencia» de su familia. «Ellos lo harán en los tribunales», ha matizado.
Sánchez sobre los casos de Begoña Gómez y David Sánchez: «Son acusaciones infundadas sobre patrones de acoso y derribo»
Pedro Sánchez ha señalado que los casos que involucran a su mujer y a su hermano son acusaciones «infundadas sobre patrones de acoso y derribo».
La férrea defensa de Sánchez a Zapatero
El presidente del Gobierno ha defendido con mucha fuerza al ex presidente Zapatero, señalando lo siguiente: «Hace 15 años que no ostenta un cargo público, que le avala la presunción de inocencia y colabora con la justicia. Esa convicción explica la confianza que me merece».
Sánchez: «Aquellos que han manchado el nombre del Partido Socialista, que paguen»
El presidente del Gobierno ha señalado que «pagarán» todos los que han «manchado el nombre del Partido Socialista».
Pedro Sánchez: «El PSOE no se ha financiado de manera irregular»
El presidente del Gobierno ha asegurado que el Partido Socialista no se ha financiado de manera irregular. Además, ha subrayado que el PSOE es el partido «con mayor puntuación en toda España».
Sánchez: «No conocí ni hubiera tolerado ninguna de estas prácticas»
Sánchez ha asegurado que «no conocía» ni hubiera «tolerado» ninguna de las prácticas que hacía el ex ministro de Transportes.
Pedro Sánchez sobre la condena a Ábalos: «Las respetamos y las acatamos, no debe haber impunidad para las personas corruptas»
Pedro Sánchez ha asegurado que «respeta y acata» la condena de José Luis Ábalos, señalando que «no debe haber impunidad para las personas corruptas».
Sánchez: «No le resto importancia a estos hechos»
Pedro Sánchez ha asegurado que «no le resta importancia» a los hechos judiciales que han ocurrido estas últimas semanas en torno al PSOE.
Sánchez toma la palabra
El presidente del Gobierno ha tomado la palabra para hablar sobre los casos de corrupción que asolan al PSOE.
Entra Sánchez
El presidente del Gobierno acaba de entrar en la Cámara del Congreso de los Diputados.
Sánchez acude al Congreso tras la condena de Ábalos
Sánchez acudirá al Pleno del Congreso con los ecos de la sentencia del Tribunal Supremo que condena a su ex ministro José Luis Ábalos (su mano derecha en el partido durante años) a 24 años de cárcel por el cobro de mordidas en la compra de mascarillas durante la pandemia.
También tendrá protagonismo en este duelo parlamentario la decisión del juez Juan Carlos Peinado de abrir juicio oral a la esposa del presidente, Begoña Gómez, y retirarle el pasaporte. Según Moncloa, ese paso constata «la persecución, la obsesión y la desproporción» de un magistrado que ha llevado a cabo una instrucción que «carece de todo sentido jurídico» y que «sólo atiende a motivos políticos».
La oposición eleva la presión sobre el Gobierno
Máxima expectación política. El Congreso afronta una sesión de gran relevancia en la que la oposición reclama explicaciones a Pedro Sánchez por los casos que afectan al entorno del PSOE y del Ejecutivo. PP y Vox llegan al debate con duras críticas al Gobierno, mientras varios socios parlamentarios mantienen una posición cada vez más exigente. La intervención del presidente es uno de los momentos más esperados de la jornada.
Qué ocurre hoy con Begoña Gómez y Pedro Sánchez
Doble foco informativo. La atención de este miércoles se divide entre el Congreso de los Diputados y los Juzgados de Plaza de Castilla. Pedro Sánchez interviene durante la mañana en una sesión especialmente delicada para el Gobierno, mientras que Begoña Gómez está citada a las 18:00 horas para cumplir las medidas cautelares acordadas por el juez tras la apertura de juicio oral. Ambas citas concentran gran parte de la atención política y judicial de la jornada.
Última hora de Begoña Gómez y Pedro Sánchez: jornada clave judicial y política
Arranca la cobertura en directo. Este miércoles 24 de junio se presenta como una jornada de máxima tensión política y judicial. Mientras Pedro Sánchez comparece en el Congreso de los Diputados en un pleno marcado por la presión de la oposición y de sus socios parlamentarios, Begoña Gómez acude por la tarde a los Juzgados de Plaza de Castilla para cumplir las medidas cautelares impuestas tras la apertura de juicio oral. Seguimos en directo todas las novedades, declaraciones y reacciones de un día clave para el Gobierno.
Barbero a Sánchez: «Ferraz tiene que dejar de ser un problema para este Gobierno»
La portavoz de Sumar le ha dicho al presidente del Gobierno que Ferraz debe dejar de ser un «problema» para el Gobierno.