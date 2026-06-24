Zapatero a su secretaria tras la rueda de prensa de la fontanera al estallar el escándalo: «Me ha gustado Leire»

El ex presidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero siguió en tiempo real la rueda de prensa que Leire Díez ofreció en junio de 2025 en un céntrico hotel de Madrid para negar su papel como supuesta intermediaria de Ferraz en el bloqueo de investigaciones judiciales que afectaban al presidente Pedro Sánchez y a su entorno familiar. Al concluir la comparecencia, Zapatero envió un mensaje a su secretaria personal, Gertrudis Alcázar, con una valoración escueta: «Me ha gustado Leire».

Los mensajes han sido extraídos de la base de datos del servicio de mensajería WhatsApp en el marco de la investigación judicial del caso Plus Ultra. Muestran un intercambio entre Zapatero —identificado en la agenda de contactos de su secretaria como «Jefe»— y Gertrudis Alcázar.

La conversación arranca el 3 de junio de 2025, cuando «Jefe» llamó por teléfono a Gertrudis a las 17:35 horas, según consta en el registro de llamadas de la misma extracción forense del dispositivo móvil de la secretaria.

A las 10:13 horas del 4 de junio, Zapatero envió el mensaje que da título a esta información: «Me ha gustado Leire». Es la única valoración directa que el ex presidente hizo de la comparecencia. Hay otras 9 menciones a «Leire» en los chats pero no queda claro si se refieren a la cloaquera o a otra mujer del mismo nombre.

Gertrudis contestó con una lectura más cautelosa: «Bien la comparecencia, pero esto no hay quien lo entienda». Y agregó a continuación su análisis sobre la inesperada irrupción del empresario Víctor de Aldama en el mismo acto: «Y la aparición del otro. Enmierda, enmierda que no se sepa la verdad y con el numerito del tipo se evita que se preste atención a la declaración de ella».

Zapatero, lejos de compartir la irritación de su secretaria, interpretó la intrusión de Aldama en clave política: «La aparición del otro solo pone de manifiesto que les preocupa».

Gertru cerró el intercambio con una reflexión sobre el daño colateral del episodio: «Evidente y que no se escuche a ella. Y sobre todo efecto negativo en los nuestros. El barullo pesa».

El diálogo, de una franqueza descarnada, revela la connivencia política entre el ex presidente y su entorno más próximo respecto a los asuntos que rodean al Gobierno de Pedro Sánchez, al que Zapatero ha prestado apoyo público de manera reiterada durante la legislatura.

Leire Díez había comparecido voluntariamente ante los medios para desmentir que hubiera actuado como «fontanera» —término que designa a quien trabaja en la sombra para taponar filtraciones o interferir en procesos judiciales al servicio de una organización política— al servicio de la dirección del PSOE en Ferraz. En esa rueda de prensa, Díez se presentó públicamente como periodista de investigación y anunció que preparaba un libro sobre las llamadas cloacas del Estado.

La irrupción de Víctor de Aldama convirtió la comparecencia en un episodio caótico que, a ojos de Zapatero y su equipo, eclipsó el mensaje que Leire Díez pretendía trasladar.

Los documentos judiciales incluyen, además de estos mensajes, otros intercambios que apuntan a la intensa actividad del ex presidente en aquellas semanas. En mensajes del 5 y 6 de junio, Gertrudis coordinaba con «Jefe» viajes a La Palma, cenas con personas identificadas en los chats como Hermosilla, Gayo y Escribano, y gestiones relativas a un contrato con la consultora KREAB.

‘Caso Zapatero’ y Bolivia

Estos mensajes se enmarcan en un contexto judicial de creciente complejidad para el ex presidente. La Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) ha detectado el cobro de 200.000 euros por parte de Zapatero a través de una sociedad instrumental, supuestamente a cambio de ejercer influencias ante el Gobierno boliviano.

El juez que instruye el caso Plus Ultra ha citado para el próximo 21 de julio al empresario conocido como Julito Martínez, señalado como amigo y pagador de Zapatero en ese asunto.

La Audiencia Nacional ya ha tomado declaración al propio ex presidente el pasado 17 de junio de 2026, en una comparecencia a la que Zapatero acudió sin hacer declaraciones a los medios de comunicación.

La extracción forense del dispositivo de Gertrudis Alcázar, de cuya base de datos proceden todos los mensajes citados en esta información, abarca un periodo que va de junio a noviembre de 2025 y contiene más de 1.000 de páginas de conversaciones entre la secretaria y «Jefe».