La mano derecha del ministro Bustinduy (Sumar) recibió a Leire Díez en la sede de Derechos Sociales

El director de comunicación del Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, Alejandro Torrús, hombre de confianza del ministro de Sumar Pablo Bustinduy, recibió en 2024 a la ex fontanera del PSOE Leire Díez en la sede del departamento, tal como ha podido saber OKDIARIO en exclusiva. El encuentro, confirmado por el propio Torrús a OKDIARIO, acredita que la trama de las cloacas investigada por el juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz llamó también a la puerta de un ministerio gobernado por el socio minoritario del Ejecutivo.

Torrús ejerce como una de las personas de máxima confianza del ministro en la gestión de su imagen pública y de la relación del departamento con los medios. Fue él quien recibió a Leire Díez y quien organizó el acceso de la fontanera a la sede ministerial, según se desprende de la conversación de WhatsApp entre ambos a la que ha tenido acceso este periódico.

En esos mensajes, el propio Torrús daba instrucciones para facilitar la entrada: «Cuando estéis pasáis por recepción y nos llaman. Y ya baja un compañero a buscaros». Preguntado por OKDIARIO, Torrús sostiene que recibió a Díez sin conocer quién era, en su condición de responsable de comunicación y atendiendo a lo que creyó una solicitud periodística. «Esta señora contactó conmigo como periodista y director de comunicación del ministerio, cuando nadie sabía quién era ni yo sabía quién era, evidentemente, porque era mediados de 2024», explica.

Otros testigos de ese encuentro aseguran una versión muy distinta a la de Torrús: la reunión se habría organizado por medio de la periodista de Público, Patricia López, ya fallecida. Fue ella la que, gracias a sus contactos con el entorno de Podemos, consiguió que la fontanera de la cloaca del PSOE sea recibida por el ministerio de Bustinduy. El objetivo de la trama socialista era hacer llegar una documentación sensible al ministro sobre jueces, fiscales y guardias civiles.

Según Torrús, Díez le presentó una supuesta investigación sobre el funcionamiento de la justicia y le entregó documentación que él asegura no haber leído: «Presentó un montón de documentación de su supuesta investigación de la justicia en España, y la ignoré al 100%». Torrús defiende que despachó el asunto rápidamente: «Le dije que todo lo que me estaba contando no tenía ninguna vinculación con nosotros, que buenos días y buenas tardes».

Torrús asegura que Bustinduy no tuvo conocimiento del encuentro hasta que Leire Díez saltó a la primera línea de la actualidad informativa: «El ministro no supo nada del encuentro hasta que se hizo la rueda de prensa que la hizo famosa. Entonces le dije que esa señora ya había pasado por el ministerio». El dircom insiste en deslindar al departamento de cualquier vinculación con la trama: «Yo no dije nada fuera de mis cosas de trabajo, ni este ministerio le dio nada a esa señora».

El encuentro sitúa por primera vez a un ministerio de Sumar dentro del radio de acción de las cloacas del PSOE. La fontanera buscó interlocución en el gabinete de Bustinduy en el mismo periodo en que, según el auto de Pedraz, desplegaba su ofensiva para «desestabilizar de forma sistemática y continuada cualquier procedimiento judicial o actuación policial que pudiera impactar directa o indirectamente en los intereses del PSOE o del Gobierno».