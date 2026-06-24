El whatsapp del dircom de Bustinduy a Leire Díez: «Ya baja un compañero a buscaros»

Un mensaje de whatsapp desmonta la versión de un encuentro casual y desganado. Alejandro Torrús, director de comunicación del Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 que dirige el ministro de Sumar Pablo Bustinduy, escribió a la ex fontanera del PSOE Leire Díez para organizar con todo detalle su acceso a la sede ministerial: «Cuando estéis, pasáis por recepción y nos llaman. Y ya baja un compañero a buscaros».

El mensaje, al que ha tenido acceso OKDIARIO, revela que la visita de Leire Díez al ministerio de Bustinduy no fue un contacto improvisado. Conviene recordar que Leire Díez no era una periodista cualquiera que solicitara una reunión rutinaria. La ex militante socialista era la persona de máxima confianza de Santos Cerdán, entonces secretario de Organización del PSOE y número tres del partido.

Ella misma se definía en sus reuniones como «mano derecha de Santos» y como «una mano derecha que nunca va a aparecer en ningún lado», una posición que el auto del juez Pedraz confirma al situarla como coordinadora operativa de toda la estructura de las cloacas. Quien acudió al ministerio de Bustinduy no era una desconocida, sino la ejecutora de una trama dirigida desde la cúpula del partido que gobierna España.

A ese peso dentro del aparato socialista se sumaba su estrecha amistad con Patricia López, una de las periodistas más influyentes en la órbita de Podemos. López, directora de Crónica Libre y fallecida el pasado mes de diciembre, había sido integrante del grupo La Compañía, donde ejercía como correa de transmisión mediática de las estrategias judiciales coordinadas con los abogados del partido morado. Su firma en Público y su conexión con el espacio de la izquierda alternativa la convertían en una pieza clave para tender puentes hacia el universo del que después nacería el ministerio de Sumar.

Por ese motivo, la visita de Leire Díez al departamento de Bustinduy no puede leerse como un episodio anecdótico. Díez se movía simultáneamente en los dos mundos que sostenían al Gobierno de coalición: el socialista, desde el corazón de Ferraz, y el de la izquierda a la izquierda del PSOE, a través de López. Esa doble llave es la que le permitió llamar a puertas que de otra forma jamás se le habrían abierto.