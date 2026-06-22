Mensaje de Aldama a ‘Julito’ Martínez y Leire Díez tras esquivar la cárcel: «Quien venga por detrás que colabore con la Justicia»

El Tribunal Supremo ha condenado a cuatro años y medio de prisión al empresario Víctor de Aldama por el caso Mascarillas, pero le ha librado de la cárcel por colaborar con la Justicia. Tras conocer la sentencia, el comisionista ha llamado a «quien venga detrás» a colaborar, en un mensaje claro a Julito Martínez y Leire Díez.

La Sala ha adoptado la decisión de librarle de la cárcel por su aportación al descubrimiento de los delitos y a condición de que no delinca, presente un informe semestral de actividades y realice un año de trabajos en beneficio de la comunidad.

«Quiero dar las gracias a la Justicia; al final, han sido justos. Esto demuestra que la colaboración en este país sirve. Estoy satisfecho y espero que, con esta sentencia, los que vengan detrás colaboren», ha manifestado a su salida del Alto Tribunal.

La sentencia del ‘caso Mascarillas’

El Supremo ha dictado este lunes una sentencia histórica contra el exministro de Transportes José Luis Ábalos, al que impone 24 años de prisión por su papel en una trama de corrupción organizada que operó desde las más altas instancias del poder durante el Gobierno de Pedro Sánchez. Su asesor de confianza, Koldo García Izaguirre, ha recibido una pena de 19 años de cárcel. El fallo, adoptado por unanimidad, sitúa esta sentencia como la más dura que se recuerda en España contra un ex ministro en ejercicio.

Además, ha concluido que los tres acusados, Víctor de Aldama, Koldo García y José Luis Ábalos, levantaron una estructura criminal bien estructurada, con un reparto de funciones preciso y complementario. Ábalos ponía el peso institucional del cargo; Koldo García Izaguirre ejercía como puente entre las partes; Aldama aportaba el capital y las conexiones empresariales.

Tras conocerse la sentencia, los socialistas han reaccionado la condena de Aldama. Montse Mínguez, portavoz del PSOE, ha cuestionado la condena del empresario Víctor de Aldama, señalando que «así lo pidió el PP».

Puente carga contra el Tribunal Supremo

«Quien la hace, que la pague, por supuesto, pero: 24 años para Ábalos, 19 años para Koldo, 4 años para el cabecilla, Aldama, que evita la cárcel porque así lo pidió el PP. ¿Sale a cuenta ser corruptor en España? Porque, sinceramente, cuesta entenderlo».

Por su parte, el actual ministro de Transportes, Óscar Puente, ha subrayado a través de su cuenta de «X» que la condena de José Luis Ábalos y Koldo García es una «sentencia aleccionadora». «¿Lo veis, niños? Si cometéis delitos, pero luego os portáis bien y ‘colaboráis’, el perdón se abrirá paso y con que nos presentéis un informito de nada, ni entráis en prisión. Es una sentencia tremendamente aleccionadora», indica en sus redes sociales.

La presidenta de la Comunidad de Madrid , Isabel Díaz Ayuso, ha sido la primera en reaccionar a la sentencia del Tribunal Supremo. A través de su cuenta de X ha señalado: «Si eres el 1, secretario general del PSOE y condenan a tu 2, secretario de organización; si eres el presidente del Gobierno y condenan al ministro que más presupuesto manejaba… Y si la condena es a 24 años de cárcel solo por el primer juicio… ¿No es suficiente para que convoques elecciones, Pedro Sánchez?».