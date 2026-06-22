Ayuso tras los 24 años de cárcel para Ábalos: «¿No es suficiente para que convoques elecciones, Pedro Sánchez?

Isabel Díaz Ayuso ha preguntado a Pedro Sánchez sobre la necesidad de convocar elecciones generales tras la condena del Tribunal Supremo a 24 años de prisión contra José Luis Ábalos por irregularidades en la compra de mascarillas. La presidenta madrileña ha planteado la pregunta a través de sus redes sociales tras conocerse el fallo del Alto Tribunal contra el ex ministro de Transportes y ex número 2 del PSOE.

Ayuso ha estructurado su mensaje comparando dos supuestos: «Si eres el 1, secretario general del PSOE, y condenan a tu 2, secretario de Organización; si eres el presidente del Gobierno y condenan al ministro que más presupuesto manejaba… Y si la condena es a 24 años de cárcel sólo por el primer juicio, ¿no es suficiente para que convoques elecciones, Pedro Sánchez?», ha expresado la dirigente regional en su publicación.

El Tribunal Supremo ha condenado a Ábalos a 24 años y tres meses de prisión y a su asesor Koldo García Izaguirre a 19 años y ocho meses de cárcel por haber formado una organización criminal que utilizó el poder institucional para cometer graves delitos de corrupción. El tribunal ha adoptado el fallo por unanimidad de los siete magistrados de la Sala Segunda.

El empresario Víctor de Aldama ha sido condenado a cuatro años y medio de prisión, aunque el tribunal ha suspendido la ejecución de la pena por su colaboración con la justicia. La suspensión de la condena queda condicionada a que no vuelva a delinquir, presente un informe semestral de actividades y cumpla un año de trabajos en beneficio de la comunidad.

La sentencia constituye la condena más severa conocida en España contra un ex ministro del Gobierno en el poder. El fallo concluye que los tres acusados constituyeron una organización donde Ábalos aportaba el poder institucional, Koldo García la intermediación y Aldama el dinero y el acceso a las empresas.

El episodio más grave acreditado es la adjudicación de trece millones de mascarillas durante la pandemia a la empresa Soluciones de Gestión, vinculada a Aldama, a través de una orden ministerial firmada por Ábalos. Aldama canalizó comisiones por 6,6 millones a través de sus sociedades Deluxe Fortune y MTM 180 Capital.

La documentación aportada al juicio —correos electrónicos, mensajes de WhatsApp, una hoja Excel y declaraciones de testigos— acredita que Aldama se comprometió a entregar mensualmente 10.000 euros a los otros dos acusados desde octubre de 2019 hasta junio de 2022. Ábalos y Koldo habían acordado recibir respectivamente 2.000.000 y 500.000 euros con cargo a esas comisiones.

La sentencia también acredita que Ábalos utilizó su influencia ministerial para contratar a dos mujeres de su entorno personal en empresas públicas sin que desempeñaran función laboral real, y que se realizó el pago del alquiler de un piso de su pareja durante años a cargo de Aldama.