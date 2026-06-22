Sentencia del ‘caso Mascarillas’, en directo | Última hora de la condena del Tribunal Supremo a Ábalos y Koldo, Aldama se libra de la cárcel, última hora en vivo
La condena del Tribunal Supremo recoge una pena de 24 años y tres meses de cárcel a José Luis Ábalos, 19 años y 8 meses a Koldo García, y rebaja la de Aldama a 4 años y medio, que no entrará en prisión
El Tribunal Supremo ha dado a conocer hoy, lunes 22 de junio, la sentencia sobre el caso Mascarillas y ha dictado una condena histórica contra el ex ministro de Transportes José Luis Ábalos, al que impone 24 años de prisión por su papel en una trama de corrupción organizada que operó desde las más altas instancias del poder durante el Gobierno de Pedro Sánchez. Su asesor de confianza, Koldo García Izaguirre, ha recibido una pena de 19 años de cárcel. El fallo, adoptado por unanimidad, sitúa esta sentencia como la más dura que se recuerda en España contra un ex ministro en ejercicio.
El tercer condenado, el empresario Víctor de Aldama —señalado como el arquitecto financiero de la red—, ha sido condenado a cuatro años y medio, aunque la pena queda en suspenso en reconocimiento a su colaboración con la Justicia.
Última hora de la sentencia a Ábalos y Koldo
La sala concluye que los tres acusados levantaron una estructura criminal bien estructurada, con un reparto de funciones preciso y complementario. Ábalos ponía el peso institucional del cargo; Koldo García Izaguirre ejercía como puente entre las partes; Aldama aportaba el capital y las conexiones empresariales.
Tres piezas de una maquinaria que, según el tribunal, aprovechó el poder del Estado para cometer lo que la sentencia califica de graves delitos de corrupción.
Sumar reclama al PSOE que «limpie su casa» tras la sentencia de Ábalos
Los representantes del espacio político configurado por Movimiento Sumar, Comuns, Más Madrid e Izquierda Unida, Eduardo Rubiño y Aina Vidal, han reclamado al PSOE que «limpie su casa» y «deje de ser un lastre» para el Gobierno progresista.
El PP exige explicaciones a Sánchez: «Corrupción, enchufismo y saqueo en el corazón del sanchismo»
Alicia García, portavoz del PP en el Senado, ha exigido explicaciones al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.
«Corrupción, enchufismo y saqueo en el corazón del sanchismo. Mientras millones de españoles luchaban por salir adelante en plena pandemia, la trama hacía caja con las mascarillas», ha denunciado en un mensaje en X.
Feijóo comparecerá a las 13:30 horas tras la sentencia de Ábalos
El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, comparecerá a las 13:30 horas en Génova tras conocerse la sentencia del Tribunal Supremo que condena a 24 años de cárcel a José Luis Ábalos, exministro de Transportes y exsecretario de Organización del PSOE.
Cayetana Álvarez de Toledo tras la sentencia de Ábalos: «Primera sentencia firme por corrupción en el Gobierno de Sánchez»
En su cuenta de X, portavoz adjunta de Génova en el Congreso de los Diputados, ha celebrado la sentencia y ha recalcado que se ha producido por «unanimidad».
El Tribunal Supremo,
por UNANIMIDAD.
José Luis Ábalos: 24 años de cárcel.
Koldo García: 19 años de cárcel.
Víctor de Aldama: 4 años y medio de cárcel.
Primera sentencia firme por corrupción en el Gobierno de Sánchez.
https://t.co/ZaSXjgJHo0
— Cayetana Álvarez de Toledo (@cayetanaAT) June 22, 2026
La portavoz del PSOE cuestiona la condena de Aldama: «Así lo pidió el PP»
Monste Mínguez, portavoz del PSOE, ha cuestionado la condena del empresario Víctor de Aldama, señalando que «así lo pidió el PP».
«Quien la hace, que la pague, por supuesto, pero: 24 años para Ábalos, 19 años para Koldo, 4 años para el cabecilla, Aldama, que evita la cárcel porque así lo pidió el PP. ¿Sale a cuenta ser corruptor en España? Porque, sinceramente, cuesta entenderlo».
Quien la hace, que la pague por supuesto, pero:
24 años para Ábalos.
19 años para Koldo.
4 años para el cabecilla, Aldama, que evita la cárcel porque así lo pidió el PP.
¿Sale a cuenta ser corruptor en España?
Porque, sinceramente, cuesta entenderlo.
— Montse Mínguez (@montseminguez) June 22, 2026
Víctor de Aldama: «Quien venga por detrás que colabore con la justicia»
El empresario Víctor de Aldama ha señalado tras la condena de José Luis Ábalos y Koldo García que «quien venga por detrás, que colabore con la justicia». Aldama ha sido condenado a cuatro años y medio, aunque la pena queda en suspenso en reconocimiento a su colaboración con la justicia.
Óscar Puente cree que la condena de Ábalos es una «sentencia aleccionadora»
El ministro de Transportes, Óscar Puente, ha subrayado que la condena de José Luis Ábalos y Koldo García es una «sentencia aleccionadora».
«¿Lo veis, niños? Si cometéis delitos, pero luego os portáis bien y ‘colaboráis’, el perdón se abrirá paso y con que nos presentéis un informito de nada, ni entráis en prisión. Es una sentencia tremendamente aleccionadora», indica en sus redes sociales.
¿Lo veis, niños? Si cometéis delitos pero luego os portáis bien y “colaboráis”, el perdón se abrirá paso y con que nos presentéis un informito de nada ni entráis en prisión. Es una sentencia tremendamente aleccionadora. pic.twitter.com/pXk89JeTMV
— Óscar Puente (@oscar_puente_) June 22, 2026
Ayuso tras la sentencia de Ábalos y Koldo: «¿No es suficiente para que convoques elecciones, Pedro Sánchez?»
La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha señalado en sus redes sociales lo siguiente tras la condena del ex ministro de Transportes José Luis Ábalos y su ex asesor:
«Si eres el 1, secretario general del PSOE y condenan a tu 2, secretario de organización; si eres el presidente del Gobierno y condenan al ministro que más presupuesto manejaba… Y si la condena es a 24 años de cárcel solo por el primer juicio… ¿No es suficiente para que convoques elecciones, Pedro Sánchez?».
Si eres el 1, secretario general del PSOE y condenan a tu 2, secretario de organización; si eres el presidente del Gobierno y condenan al ministro que más presupuesto manejaba…
Y si la condena es a 24 años de cárcel solo por el primer juicio…
¿No es suficiente para que…
— Isabel Díaz Ayuso (@IdiazAyuso) June 22, 2026
Sentencia del TS a Ábalos y Koldo
El Tribunal Supremo condena por unanimidad a José Luis Ábalos a 24 años de cárcel, a Koldo García a 19, mientras que libra a Aldama de prisión por su colaboración con la Justicia.
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Macarena Olona tras la condena de Ábalos: «Mi inmensa felicitación para esos agentes de la UCO de la Guardia Civil»
Macarena Olona, ex portavoz y secretaria general de Vox en el Congreso de los Diputados, ha felicitado a los agentes de la UCO de la Guardia Civil tras la condena de José Luis Ábalos y Koldo García.