Sentencia del ‘caso Mascarillas’, en directo | Última hora de la condena del Tribunal Supremo a Ábalos y Koldo, Aldama se libra de la cárcel, última hora en vivo

El Tribunal Supremo ha dado a conocer hoy, lunes 22 de junio, la sentencia sobre el caso Mascarillas y ha dictado una condena histórica contra el ex ministro de Transportes José Luis Ábalos, al que impone 24 años de prisión por su papel en una trama de corrupción organizada que operó desde las más altas instancias del poder durante el Gobierno de Pedro Sánchez. Su asesor de confianza, Koldo García Izaguirre, ha recibido una pena de 19 años de cárcel. El fallo, adoptado por unanimidad, sitúa esta sentencia como la más dura que se recuerda en España contra un ex ministro en ejercicio.

El tercer condenado, el empresario Víctor de Aldama —señalado como el arquitecto financiero de la red—, ha sido condenado a cuatro años y medio, aunque la pena queda en suspenso en reconocimiento a su colaboración con la Justicia.

Última hora de la sentencia a Ábalos y Koldo

La sala concluye que los tres acusados levantaron una estructura criminal bien estructurada, con un reparto de funciones preciso y complementario. Ábalos ponía el peso institucional del cargo; Koldo García Izaguirre ejercía como puente entre las partes; Aldama aportaba el capital y las conexiones empresariales.

Tres piezas de una maquinaria que, según el tribunal, aprovechó el poder del Estado para cometer lo que la sentencia califica de graves delitos de corrupción.