La Moncloa admite ahora que José Luis Ábalos, el ex ministro de Transportes y mano derecha del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, «atentó contra la transparencia, el mérito y la integridad». Así se ha expresado el Ejecutivo socialista este lunes a través de un comunicado tras la sentencia contra el que también fuera secretario de Organización del PSOE a 24 años de prisión por las mordidas en contratos públicos durante la peor época de la pandemia de Covid-19.

Desde la sede del Ejecutivo insisten en que son «un Gobierno que cree en la transparencia, el mérito y la integridad como principios vertebradores del servicio público».

«A lo largo de estos años, hemos construido equipos, actuado e impulsado numerosas leyes y regulaciones en virtud de ello», aseveran desde el Gobierno, sacudiéndose de su responsabilidad sobre la sentencia por el caso mascarillas. Además de Ábalos, el Supremo ha condenado a su asesor, Koldo García, a 19 años de cárcel por haber formado una organización criminal y también al empresario Víctor de Aldama a cuatro años y medio de prisión, aunque suspende su ejecución por colaborar con la justicia.

El Supremo subraya que los tres «constituyeron una organización en la que cada uno de ellos asumió un papel diverso y complementario, con un preciso reparto de funciones». Ábalos aportaba el poder institucional; Koldo García, la intermediación; y Aldama, el dinero y el acceso a las empresas.

Por todo ello, desde La Moncloa ponen el acento en el daño que esto hace a la institución: «Lamentamos y condenamos sin matices unos comportamientos que claramente han atentado contra esos principios».

Y, pese a que los hechos juzgados ocurrieron durante el Gobierno socialista, el Ejecutivo de Sánchez se ofrece a ser ellos los que pongan en marcha la regeneración: «Nos comprometemos a seguir trabajando para construir una España ejemplar en la que la corrupción no sea aplaudida ni tolerada».

Mascarillas y corrupción

Y es que el juez asegura que la trama logró un enriquecimiento mutuo al gracias al «cargo que ostentaba José Luis Ábalos en el Gobierno de España y también en el PSOE».

El episodio más grave acreditado por el tribunal es la adjudicación del suministro de trece millones de mascarillas durante la pandemia de covid-19 a la empresa Soluciones de Gestión, vinculada a Aldama.

La compra se articuló en dos contratos, uno con Puertos del Estado a través de una Orden Ministerial y otro con ADIF con otra. Ábalos firmó la primera orden como ministro el mismo día que fue publicada.

La sentencia precisa que la adjudicataria ya sabía, antes incluso de que los responsables del órgano de contratación tuvieran conocimiento de la operación, que «se publicaría una orden ministerial, que la compra sería centralizada a través de Puertos, que el volumen sería de ocho millones de mascarillas y que sería la adjudicataria». Aldama canalizó las comisiones percibidas, por un total de 6,6 millones, a través de sus sociedades Deluxe Fortune, S.L. y MTM 180 Capital, S.L.

A cambio, Ábalos y Koldo habían acordado recibir, respectivamente, 2.000.000 y 500.000 euros con cargo a esas comisiones.