Sánchez se pone como modelo frente a la corrupción tras la condena a Ábalos: «Los fondos Covid se usaron bien»

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, se ha puesto como modelo frente a la corrupción en el mismo día que el Tribunal Supremo ha condenado por corrupción al ex ministro de Fomento y su mano derecha del PSOE, José Luis Ábalos, a 24 años de cárcel. «Los fondos de recuperación (tras el Covid) se usaron bien», se ha jactado el líder socialista. Además, ha acusado a otros gobiernos de haberlos utilizado mal y de construir «velódromos de la corrupción».

El jefe del Ejecutivo ha acudido este lunes al acto España verde y digital. El impacto del Plan de Recuperación, en el Teatro Real de Madrid.

Sánchez se ha vanagloriado de la utilización que ha hecho su Gobierno del dinero que le otorgó la Comisión Europea en el marco del Plan de Recuperación tras la pandemia de Covid-19, los llamados fondos Next Generation. A ojos del líder socialista, han permitido siguar «a España donde debe estar, en la vanguardia de Europa».

«La verdadera victoria no radica en haberlos conseguido, sino en haberlos usado bien», ha apostillado el también secretario general del PSOE. «Algo que no siempre se ha hecho en el pasado», ha asegurado, sin aludir a ejemplos concretos o gobiernos específicos. En su lugar, ha hablado de que, con fondos europeos, se han levantado «aeropuertos sin aviones, puertos sin barco», y ha hablado de esos proyectos como «velódromos de la corrupción».

«Esa no fue la crónica de una desdicha sino la ausencia de un proyecto de país», ha criticado Sánchez para situar su Ejecutivo como contraposición a esos proyectos «faraónicos».

Todo ello el mismo día en el que el Tribunal Supremo ha condenado a Ábalos a 24 años de prisión y a su asesor, Koldo García, a 19 años de cárcel por haber formado una organización criminal que se valió del poder institucional para cometer «graves delitos de corrupción» durante su propio Gobierno.

La sentencia también condena al empresario Víctor de Aldama a cuatro años y medio de prisión, aunque suspende su ejecución por colaborar con la justicia. Es, por tanto, la condena más severa conocida en España contra un ex ministro del Gobierno en el poder.

El Supremo subraya que los tres «constituyeron una organización en la que cada uno de ellos asumió un papel diverso y complementario, con un preciso reparto de funciones». Ábalos aportaba el poder institucional; Koldo García, la intermediación; y Aldama, el dinero y el acceso a las empresas.

Rodeado de 11 ministros

En el acto sobre los fondos Next Generation se ha rodeado de hasta 11 miembros de su Consejo de Ministros. Allí han estado el vicepresidente primero y ministro de Economía, Comercio y Empresa, Carlos Cuerpo (que ha inaugurado el acto); la vicepresidenta segunda y ministra de Transición Ecológica y Reto Demográfico, Sara Aagesen; el ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares; el ministro de Hacienda, Arcadi España; el ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente; la ministra de Educación, Formación Profesional y Deportes, Milagros Tolón; la ministra de Vivienda y Agenda Urbana, Isabel Rodríguez; la ministra de Sanidad, Mónica García; la ministra de Igualdad, Ana Redondo; el ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública, Óscar López, y el ministro de Cultura, Ernest Urtasun. Además, también ha estado presente la vicepresidenta ejecutiva de la Comisión Europea para la Transición Ecológica y Justa y Competitiva, Teresa Ribera.

Todo ello apenas unos días después de que el juez de instrucción Juan Carlos Peinado, que investiga a su esposa, Begoña Gómez, le haya impuesto la retirada de su pasaporte como medida cautelar antes de la vista oral a la que se tendrá que enfrentar la esposa del líder socialista.

Tras ello, este mismo lunes, el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha acordado remitir al Promotor de la Acción Disciplinaria una copia del auto dictado el pasado sábado por el juez Peinado para valorar si las expresiones del magistrado sobre los policías que custodian a Begoña Gómez son constitutivas de una falta grave tipificada en la Ley Orgánica del Poder Judicial.