Ábalos y Koldo seguirán la lectura de la sentencia por videoconferencia desde la cárcel

El ex ministro de Transportes y ex secretario de Organización del PSOE, José Luis Ábalos, y su asesor ministerial, Koldo García, seguirán este lunes la lectura de la sentencia del caso Mascarillas por videoconferencia desde la cárcel. Tal y como ha adelantado OKDIARIO, el fallo de los magistrados se conocerá hoy.

Debido a la trascendencia pública de la resolución, la Sala de lo Penal ha citado a las 12:00 a los abogados de las partes para comunicarles el sentido del fallo personalmente, mientras que los acusados asistirán a la lectura de forma telemática.

Como ha informado OKDIARIO, los siete magistrados que componen el tribunal han alcanzado la unanimidad en las condenas a José Luis Ábalos, a su ex asesor Koldo García y al comisionista Víctor de Aldama, superando las discrepancias que en los últimos días habían retrasado el cierre del fallo en torno a la pena del empresario.

Según ha podido saber este diario, las condenas quedarán muy por debajo de las penas reclamadas por la Fiscalía Anticorrupción. El tribunal ha fijado para Ábalos una pena de entre 10 y 14 años de prisión, de los que el ex ministro cumpliría efectivamente entre 6 y 9, frente a los 24 años solicitados por Anticorrupción.

Para Koldo García, la condena se sitúa entre 8 y 11 años, de los que el ex asesor cumpliría en torno a 5 o 6, frente a los 19 y medio reclamados por el Ministerio Público.

El caso de Aldama era el que concentraba las discrepancias entre los magistrados. El comisionista confeso, cuya colaboración con la Justicia fue destacada por el fiscal jefe Alejandro Luzón en su informe final, podría ver su condena reducida a dos años, lo que con los beneficios penitenciarios le dejaría libre en un plazo muy breve. La superación de esas diferencias ha permitido al tribunal cerrar un fallo completamente unánime.

El PP, que lidera la acusación popular, rebajó su petición de pena respecto a Aldama de 7 a 5 años, al considerar «muy cualificada» la atenuante de confesión del empresario por su colaboración con la Justicia. Para Ábalos y Koldo, en cambio, los populares han mantenido su petición de 30 años para cada uno, muy por encima de lo reclamado por Anticorrupción.