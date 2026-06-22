El Supremo dictará hoy sentencia unánime en el ‘caso Mascarillas’ tras superar las discrepancias sobre Aldama

El Tribunal Supremo dará hoy a conocer la sentencia en el caso Mascarillas. Los siete magistrados de la Sala de lo Penal han alcanzado la unanimidad en las condenas a José Luis Ábalos, a su ex asesor Koldo García y al comisionista Víctor de Aldama, según las informaciones conocidas por OKDIARIO, superando las discrepancias que en los últimos días habían retrasado el cierre del fallo en torno a la pena del empresario. El presidente del tribunal, Andrés Martínez Arrieta, logra así su objetivo de que la sentencia del caso Mascarillas no registre ningún voto particular.

Tal y como adelantó OKDIARIO, las condenas quedarán muy por debajo de las penas reclamadas por la Fiscalía Anticorrupción. El tribunal ha fijado para Ábalos una pena de entre 10 y 14 años de prisión, de los que el exministro cumpliría efectivamente entre 6 y 9, frente a los 24 años solicitados por Anticorrupción. Para Koldo García, la condena se sitúa entre 8 y 11 años, de los que el exasesor cumpliría en torno a 5 o 6, frente a los 19 y medio reclamados por la acusación pública.

El caso de Aldama era el que concentraba las discrepancias entre los magistrados. El comisionista confeso, cuya colaboración con la justicia fue destacada por el fiscal jefe Alejandro Luzón en su informe final, podría ver su condena reducida a apenas dos años, lo que con los beneficios penitenciarios le dejaría libre en un plazo muy breve. La superación de esas diferencias ha permitido al tribunal cerrar un fallo completamente unánime.

La sentencia pone fin a un juicio que se prolongó durante catorce sesiones a lo largo de cinco semanas en la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo, y que investigó la presunta trama de comisiones ilegales organizada para el amaño de contratos de material sanitario durante la pandemia de cCovid-19.