Hoy, 2 de agosto de 2026, el cielo estará mayormente nuboso en toda la provincia, con la posibilidad de brumas y nieblas matinales en las zonas altas. Las temperaturas mínimas descenderán ligeramente en la mitad occidental, mientras que las máximas experimentarán un leve ascenso. El viento será suave, orientándose hacia el noroeste en el litoral. Aquí tienes la previsión del tiempo en Bilbao hoy, en los núcleos más importantes.

Así estará el tiempo en Bilbao hoy

Bilbao: cielo despejado y cálido al atardecer

El cielo se despereza lento en Bilbao, donde este día la brisa hará su aparición, soplando suavemente desde el norte a una media de 10 km/h. Las temperaturas oscilarán entre los 15 y los 30 grados, lo que nos permitirá disfrutar de momentos cálidos a medida que avanza la jornada. No se prevén lluvias, lo que abre la puerta a un ambiente despejado en las horas matutinas, ideal para paseos bajo la luz del sol que saldrá a las 07:03.

Ya por la tarde, el sol brillará con fuerza mientras que la sensación térmica podría alcanzar hasta los 30 grados, ofreciendo una calidez significativa. La humedad se mantendrá en niveles moderados, evitando que el ambiente se sienta demasiado pesado. Al caer la noche, con la puesta del sol a las 21:32, disfrutaremos de un cielo que suavemente se tiñe de colores cálidos, prometiendo un cierre de jornada agradable y sin sobresaltos.

Aire fresco con lluvias y viento en Baracaldo

Las calles de Baracaldo despiertan con un aire fresco que promete transformaciones a lo largo del día. Una neblina imperceptible se cierne sobre los edificios, mientras el viento empieza a hacer de las suyas, marcando un ritmo inquieto. A medida que avanza la mañana, el cielo, en su mayoría nublado, permite que la temperatura se eleve hasta los 28 grados, pero no sin antes dejar caer alguna que otra gota.

La tarde traerá consigo un cambio notorio: el viento se intensificará, alcanzando ráfagas de hasta 40 km/h y la sensación térmica podría descender. Con un 100% de humedad, la atmósfera se tornará densa y pesada. No olvides llevar paraguas, ya que las probabilidades de lluvia son altas.

Guecho: cielo despejado y ambiente agradable

El día amanece en Guecho con un cielo mayormente despejado y temperaturas que rondan los 17 grados. A medida que avanza la mañana, la sensación térmica alcanzará un máximo de 26 grados, aunque la humedad, que tocará picos del 90%, puede hacer que el ambiente se sienta algo pesado. No se espera lluvia en todo el día, lo que permitirá disfrutar de un tiempo agradable y soleado.

Durante la tarde, el cielo se mantendrá también despejado, aunque con una ligera brisa procedente del norte y una velocidad media de 10 km/h. Al caer la noche, las temperaturas oscilarán en torno a los 21 grados. Hoy, los gueschotarras podrán disfrutar de más de 14 horas de luz, ya que el sol saldrá a las 7:03 y se despedirá a las 21:32.

Santurce: cielo despejado y brisa fresca

El tiempo se presenta estable a lo largo de la jornada, con un cielo mayormente despejado que irá dejando entrever algunas nubes suaves. Las temperaturas oscilarán entre los 16 y los 27 grados, permitiendo disfrutar de una sensación térmica agradable, con una leve brisa que aportará frescura sin resultar incómoda.

Un ambiente propicio para pasear y disfrutar del aire libre, ideal para realizar actividades diarias sin interrupciones. Aprovecha las horas de sol para salir y respirar un poco de la tranquilidad que ofrece la ciudad.

Cielos despejados y calor veraniego en Basauri

Esta jornada en Basauri se presenta con cielos mayormente despejados, ofreciendo un ambiente agradable y una temperatura mínima de 15°C que invitará a salir de casa. A medida que avanza el día, la temperatura alcanzará los 30°C, por lo que es recomendable vestirse de manera cómoda y ligera para disfrutar del calor del sol.

La tarde se mantendrá cálida, con una sensación térmica que puede llegar a alcanzar los 30°C. Será un buen momento para dar un paseo o disfrutar de actividades al aire libre, siempre recordando llevar una botella de agua para hidratarse bien en esta jornada soleada.