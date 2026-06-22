Ábalos se convierte en el ministro con la mayor condena de la democracia

José Luis Ábalos se ha convertido en el ministro con la mayor condena de la democracia tras la pena de 24 años y tres meses de cárcel que le ha impuesto el Tribunal Supremo por el caso Mascarillas. Y con ello, Pedro Sánchez también se alza como el primer presidente en ejercicio con uno de sus ministros condenado por corrupción.

El resto de condenas a ministros se impusieron cuando Felipe González, José María Aznar y Mariano Rajoy ya no eran presidentes.

El ex ministro de Transportes y ex secretario de Organización del PSOE José Luis Ábalos ha sido sentenciado por delitos de organización criminal, cohechos, malversación y tráfico de influencias.

El Supremo le ha impuesto la misma pena que solicitaba la Fiscalía Anticorrupción, al igual que a su asesor ministerial, Koldo García, quien ha sido condenado a 19 años por los mismos delitos, mientras que al empresario Víctor de Aldama lo ha penado a cuatro años y medio, pero no pisará la cárcel «por su aportación al descubrimiento de los delitos».

Ábalos es el séptimo ministro condenado a prisión. Le sigue en el ránking el popular Eduardo Zaplana, titular de Trabajo entre 2002 y 2004, quien fue sentenciado a 10 años y cinco meses por el caso Erial.

Zaplana fue condenado por prevaricación, cohecho, falsedad documental y blanqueo de capitales. En su caso, la Justicia decidió que no ingresara en prisión de inmediato al no considerar riesgo de fuga. Actualmente se encuentra en libertad provisional con medidas cautelares.

En el tercer puesto del ránking se encuentra el también socialista José Barrionuevo, condenado a 10 años de cárcel por el secuestro de Segundo Marey en el caso GAL. Por delitos de malversación de fondos públicos y falsedad en documento oficial.

Sólo cumplió unos meses en prisión tras ser parcialmente indultado en marzo de 1999 por el Gobierno de José María Aznar.

En cuarto lugar se encuentra Jaume Matas, ministro de Medio Ambiente entre 2000 y 2003, quien también presidió el Gobierno de Baleares entre 2003 y 2007. Este ex ministro ha sido condenado a un total de nueve años y ocho meses de cárcel.

Fue condenado a seis años de cárcel por varios delitos de corrupción relacionados con el caso Palma Arena, aunque solo cumplió nueve meses y un día al revocarse posteriormente la mayoría de delitos y mantenerse únicamente el de tráfico de influencias.

También fue condenado a tres años y ocho meses de cárcel por prevaricación y fraude en el marco del caso Nóos.

El quinto lugar es para José Antonio Griñán (PSOE), ministro de Sanidad, y de Trabajo y Seguridad Social entre 1993 y 1996, por el caso ERE. Un caso de corrupción relacionado con la Junta de Andalucía, de la que fue vicepresidente entre 2008 y 2009.

Griñán fue condenado a seis años de prisión por malversación de fondos públicos y prevaricación continuada. Sin embargo, no entró en prisión por problemas de salud. Además, su condena fue anulada en 2024.

En sexta posición se encuentra Rodrigo Rato, ex vicepresidente del Gobierno y ex ministro de Economía y Hacienda entre 1996-2004, a quien se le impusieron cuatro años y medio de prisión por apropiación indebida y administración desleal en el caso de las tarjetas black.

El sexto puesto del ránking lo ocupa Virgilio Zapatero, ministro de Presidencia entre 1986 y 1993, quien fue condenado a ocho meses de cárcel por su participación también en el caso de las tarjetas black.