El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha compartido un vídeo en las redes sociales sobre el calor el mismo día en el que el Tribunal Supremo ha condenado a 24 años de prisión al que fuera su mano derecha en el PSOE y ex ministro de Fomento, José Luis Ábalos, por las mordidas en las compras de mascarillas durante los peores meses de la pandemia de Covid-19.

El jefe del Ejecutivo anima a seguir las recomendaciones ante el calor: «Bebe agua, ponte crema solar, evita hacer deporte en el exterior durante las horas más calurosas del día». «Aunque aún estemos en junio, desgraciadamente, el calor extremo ya ha llegado y tenemos que estar preparados», subraya el presidente del Gobierno ajeno a la condena a quien fuera su número dos en el partido.

Todo ello el mismo día en el que el Tribunal Supremo ha condenado a Ábalos a 24 años de prisión y a su asesor, Koldo García, a 19 años de cárcel por haber formado una organización criminal que se valió del poder institucional para cometer «graves delitos de corrupción» durante su propio Gobierno.

La sentencia también condena al empresario Víctor de Aldama a cuatro años y medio de prisión, aunque suspende su ejecución por colaborar con la justicia. Es, por tanto, la condena más severa conocida en España contra un ex ministro del Gobierno en el poder.

El Supremo subraya que los tres «constituyeron una organización en la que cada uno de ellos asumió un papel diverso y complementario, con un preciso reparto de funciones». Ábalos aportaba el poder institucional; Koldo García, la intermediación; y Aldama, el dinero y el acceso a las empresas.

«Extremar las precauciones»

«Los mareos, el dolor de cabeza o el cansancio pueden ser síntomas de un golpe de calor, así que hay que extremar las precauciones, sobre todo si perteneces a un grupo de riesgo o trabajas al aire libre», ha incidido el dirigente socialista en un vídeo que ha subido este lunes a la red social TikTok.

El presidente se ha preocupado por las personas que trabajan en horas de mayor calor del día: «Nadie tiene que jugarse la vida en su puesto de trabajo». Sánchez se ha jactado de haber modificado en 2023 la ley para obligar a las empresas a «adaptar las condiciones y también los horarios a estos picos de calor».

En el vídeo compartido en redes, el también secretario general del PSOE pone el acento en la «responsabilidad de todos» para que «esto se cumpla». Además, detalla que su Gobierno activó el Plan Nacional Exceso de Temperatura «para que las autoridades sanitarias adapten sus protocolos a esos niveles de alerta». A su vez, recuerda que ha creado «un mapa para consultar alertas y recomendaciones».

El líder socialista insiste en que «la emergencia climática no es ninguna broma» pese a que, según él, «otros la niegan». «Nosotros lo que hacemos es prevenir», ha asegurado al compartir un vídeo sobre el calor en el mismo día que se ha conocido la sentencia del caso mascarillas. «Ese es nuestro compromiso, reforzar los protocolos para que nadie se la juegue con el calor», ha concluido.