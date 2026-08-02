AEMET: Cielos poco nubosos y vientos moderados en Andalucía, con cambios en temperaturas

Cielos en general poco nubosos marcan el día en el conjunto del territorio andaluz, aunque el litoral mediterráneo y el área del Estrecho presentan intervalos de nubosidad con posibilidad de bancos de niebla. Las temperaturas experimentan un descenso notable en la vertiente atlántica, especialmente en la provincia de Cádiz, mientras que en la vertiente mediterránea las mínimas permanecen estables y las máximas ascienden. Los vientos serán flojos, aumentando a moderados de componente oeste, con poniente ocasionalmente fuerte por la tarde.

Consulta la previsión del tiempo en Andalucía hoy, por provincia (AEMET).

Previsión del tiempo en Andalucía hoy 2 de agosto

Calor intenso y viento ligero en Sevilla

El sol se asoma lentamente por el horizonte sevillano a las 07:29, marcando el inicio de un día de temperaturas cálidas. A primera hora, el cielo se presenta despejado, creando un ambiente ligero, ideal para dar un paseo fresco con mínimas que rondan los 21 grados. A medida que avanza la jornada, el calor va cobrando protagonismo, alcanzando un pico de hasta 38 grados en la tarde, mientras las ráfagas de viento, aunque moderadas, añaden una ligera brisa.

Ya por la tarde, el cielo sigue en su mayoría sereno, sin señales de lluvia, lo que promete una agradable velada al caer la noche, cuando el sol se despida a las 21:30. Sin embargo, la humedad alcanzará niveles altos, dándole al ambiente un toque algo pesado. Es un día propicio para disfrutar del aire libre, siempre manteniendo a mano una botella de agua para combatir el calor y la sensación térmica que podría rozar los 39 grados.

CÃ³rdoba: cielos nublados y viento fuerte

Las nubes, pesadas y cargadas, se apoderan del cielo cordobés, presagiando un día marcado por la inestabilidad y el viento. A medida que avanza la mañana, el fresco comienza a dar paso a un ambiente más cálido, con temperaturas que oscilarán entre los 21 y 39 grados. No obstante, esa calidez será efímera, ya que en la tarde, la nubosidad irá aumentando y las ráfagas de viento podrían superar los 60 km/h, sumándose a una probabilidad de lluvia que genera inquietud entre los habitantes.

El contraste es notable, ya que la mañana puede parecer tranquila, pero en la tarde prepárense para un descenso térmico y un ambiente más pesado con una humedad que alcanzará el 60%. Con el viento soplando con fuerza, se recomienda estar preparado: mejor llevar paraguas y abrigarse, porque lo que hoy comienza como un día de sol, podría terminar con sorpresas lluviosas.

En Huelva, cielo parcialmente nublado y ambiente agradable

El tiempo transcurrirá de manera estable, con un cielo parcialmente nublado que no generará sorpresas. Las temperaturas serán agradables, oscilando entre los 22 y los 35 grados y el viento soplará suavemente desde el noreste, haciendo que la sensación térmica se mantenga en niveles cómodos.

Es un día ideal para pasear, disfrutar de las terrazas o realizar actividades al aire libre. Con la ausencia de lluvia y un ambiente tranquilo, se presenta como una excelente oportunidad para desconectar y disfrutar de la ciudad.

Ambiente mayormente soleado y fresco en CÃ¡diz

Esta jornada en Cádiz amanece sin probabilidad de lluvia, con un cielo mayormente despejado que irá dando paso a algunas nubes. Las temperaturas oscilarán entre los 22 grados como mínima y hasta alcanzar los 27 grados por la tarde, donde la sensación térmica podría llegar a ser de 29 grados. A lo largo del día, el viento del suroeste soplará con una velocidad media de 20 km/h y ráfagas que podrían alcanzar los 35 km/h, lo que podría hacer que el ambiente se sienta un poco más fresco en momentos.

Con una humedad relativa que alcanzará el 90% en su punto máximo, el ambiente podría sentirse algo pesado, especialmente en las horas previas al mediodía. A partir de las 7:32 de la mañana y hasta la puesta del sol a las 21:29, Cádiz disfrutará de más de 13 horas de luz, ideal para disfrutar del aire libre en este día mayormente soleado y agradable.

JaÃ©n: cielo despejado y calor intenso

Las primeras horas del día en Jaén se presentan con cielos mayoritariamente despejados y un ambiente cálido, con temperaturas que rondan los 25 grados. A medida que avance la jornada, el sol irá intensificándose, alcanzando una temperatura máxima de 37 grados a medio día, por lo que se recomienda mantenerse hidratado y usar ropa ligera. Por la tarde, el tiempo se mantendrá estable, ideal para disfrutar al aire libre, aunque a medida que caiga la noche, las temperaturas serán más frescas, descendiendo a 25 grados.

Cielo despejado y calor intenso en MÃ¡laga

Las primeras horas traen un cielo despejado que invita a disfrutar del aire fresco de la madrugada, con temperaturas mínimas de 24°C. Sin embargo, a medida que avanza la jornada, el termómetro subirá hasta alcanzar los 38°C por la tarde, lo que marcará un notable contraste en la sensación térmica, alcanzando hasta los 39°C.

Con el viento soplando del sur a una velocidad media de 15 km/h, se recomienda llevar una botella de agua y protección solar si se planea estar al aire libre. A lo largo del día, no se esperan lluvias, así que es una excelente oportunidad para disfrutar de las actividades al exterior, especialmente al caer la tarde cuando el calor comienza a ceder.

Granada: aire fresco y calor por la tarde

Esta mañana en Granada, el tiempo se presenta con cielos despejados y una temperatura agradable de 24 grados, ideal para disfrutar del aire fresco. Con una brisa suave que ronda los 10 km/h, el ambiente es acogedor, aunque la humedad relativa está en su punto más bajo.

A medida que avanza el día, se espera que las temperaturas asciendan hasta alcanzar los 37 grados por la tarde, así que es recomendable llevar ropa ligera y mantenerse hidratado. Al caer la noche, la sensación térmica bajará, permitiendo una velada más amena.

AlmerÃ­a: cielo parcialmente nublado y calor

El cielo de esta mañana se presenta parcialmente nublado, donde las primeras horas traen una brisa suave y fresca. A medida que avance el día, la temperatura irá ascendiendo, alcanzando un máximo de 33 grados, mientras el viento del este soplará a unos 20 km/h, aportando algo de alivio ante el calor.

Para la tarde, se espera que el ambiente siga cálido con un leve descenso hacia la noche. La humedad podría sentirse un poco más intensa, así que es recomendable hidratarse y buscar la sombra cuando el sol esté en su punto más alto.

Principales avisos para hoy en Andalucía según la AEMET