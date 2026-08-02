Cielo mayormente despejado en toda la provincia de Barcelona, aunque se prevé nubosidad en el Prepirineo por la tarde, donde podrían surgir chubascos aislados y tormentas. Las temperaturas se mantendrán elevadas en el interior y el viento soplará suavemente. Aquí tienes la previsión del tiempo en Barcelona hoy, en los núcleos más importantes.

Previsión del tiempo en Barcelona hoy 2 de agosto

Barcelona: cielo despejado y ambiente cálido

El cielo en Barcelona se despereza lento esta jornada, prometiendo luz y calidez con temperaturas que oscilarán entre los 24 y los 31 grados. Sin señales de lluvia en su camino, el día se presenta ideal para disfrutar de un paseo por la ciudad. El viento soplará suavemente del sureste, apenas alcanzando los 10 km/h, lo que permitirá que la sensación térmica se mantenga en un agradable nivel, aunque con una humedad que podría hacer que el ambiente se sienta un poco cargado.

A medida que el sol se asome por el horizonte a las 06:47, la mañana promete un cielo despejado que se irá condensando en nubes ligeras por la tarde, ofreciendo un espectáculo visual fascinante. Ya por la noche, la brisa se tornará más fresca, trayendo consigo una sensación placentera que invitará a disfrutar de la puesta del sol a las 21:07, culminando un día perfecto para disfrutar del aire libre.

L’ Hospitalet de Llobregat: aguaceros y viento en aumento

En las primeras luces del día, una brisa envolvente recorre L’ Hospitalet de Llobregat, anunciando la llegada de un tiempo inestable. El cielo, cubierto de nubes grises, promete sorpresas en forma de lluvias y vientos que podrían alterar la tranquilidad habitual de sus calles. A medida que el sol asoma, las temperaturas estarán en torno a los 25 grados, aunque la sensación térmica puede alcanzar hasta los 37, creando un ambiente caldeado y cargado.

La mañana se mostrará templada, pero por la tarde se prevén cambios drásticos; el viento se intensificará, superando los 30 km/h y la posibilidad de lluvias puede emerger. Con una humedad que oscilará entre el 60 y el 90 por ciento, el día invitará a tomar precauciones. ¡No olvide llevar paraguas si tiene planes al aire libre!

Aprovecha el sol y el calor en Badalona

Esta jornada comienza con un amanecer despejado que promete estabilidad en Badalona. Con temperaturas que oscilan entre los 24 y 31 grados Celsius, el ambiente se mantendrá cálido, aunque la sensación térmica podrá alcanzar hasta 37 grados, lo que generará un día bastante caluroso. El viento soplará del sureste a una velocidad media de 15 km/h, con posibles ráfagas que podrían llegar a 8 km/h. La humedad, que rondará entre el 55% y el 90%, aportará una sensación de pesadez en el ambiente.

A medida que avance la tarde, el cielo permanecerá igualmente despejado, propiciando unas agradables condiciones para disfrutar al aire libre. La temperatura se mantendrá en niveles similares, mientras que no se esperan lluvias en todo el día. Con más de 14 horas de luz, desde las 06:46 hasta las 21:06, es una gran oportunidad para disfrutar de actividades bajo el sol. En resumen, un día ideal para aprovechar al máximo la calidez del verano en la costa.

Ambiente tranquilo y despejado hoy en Sabadell

El tiempo en Sabadell se presenta estable a lo largo del día, con un cielo mayormente despejado y temperaturas agradables, oscilando entre los 22 y 34 grados. La brisa suave del sureste acompañará jornada, aunque se podrían registrar ráfagas moderadas en algunos momentos, sin que esto implique un riesgo significativo.

Con un ambiente tranquilo y despejado, es el momento perfecto para salir a pasear y disfrutar de los espacios al aire libre. Las temperaturas agradables invitan a realizar actividades diarias con comodidad, haciendo de este un día ideal para disfrutar de la ciudad.