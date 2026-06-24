Abascal a Sánchez: «¿Qué hace ahí sentado aún? Las cucarachas le ganan en resiliencia y eso no les hace admirables»

Santiago Abascal ha tirado de ironía en el Congreso de los Diputados, comparando la capacidad que tienen las cucarachas de permanecer en situaciones adversas, con el lema de Pedro Sánchez y su libro Manual de Resistencia, para exigir su dimisión como presidente del Gobierno y la convocatoria de elecciones generales.

«¿Qué hace ahí sentado todavía? ¿No le da vergüenza? ¿No está cansado de fingir aplomo a ratos mezclado con irratibilidad? ¿No sabe lo que piensan los españoles en la calle? Ya sé que ha hecho de la resiliencia su bandera. Pero ​le tengo que decir q​ue las cucarachas​ le ganan en resiliencia, y eso no las hace admirables», ha espetado el dirigente de Vox a Sánchez este miércoles.

Durante la comparecencia del presidente del Gobierno, en el pleno para abordar los casos de corrupción que afectan al PSOE y a su entorno, Abascal ha lanzado una de las críticas más duras de la jornada.

Lo peor de Sánchez ya ha llegado. pic.twitter.com/7yn8AVANbi — VOX 🇪🇸 (@vox_es) June 24, 2026

El de Vox no se ha limitado a utilizar esta metáfora que ha tenido una fuerte repercusión en redes. Abascal bromeó con el «abecedario» de casos vinculados al Gobierno. Acusó al PSOE de haberse financiado de forma irregular, expresando sus sospechas sobre la procedencia de las supuestas joyas regaladas y vinculadas al ex presidente José Luis Rodríguez Zapatero.

Abascal ha insistido en que Sánchez debe dimitir y dejar paso a unas elecciones «limpias y transparentes», advirtiendo que «lo peor de Sánchez ya ha llegado» y que intentará mantenerse en el poder de forma fraudulenta, a través de la maquinaria electoral que ha puesto en funcionamiento a través de la Ley de Nietos y el voto por correo.