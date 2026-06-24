Abascal recita el «abecedario» completo de la corrupción sanchista: de la A de Ábalos y la B de Begoña a la Z de Zapatero

Durante la comparecencia del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en el Congreso de los Diputados este miércoles, sobre los casos de corrupción, Santiago Abascal (Vox) ha recitado un abecedario de la corrupción vinculado al PSOE y al entorno del dirigente socialista.

Lo ha hecho parodiando el famoso «de la A a la Z, de Ayuso a Zaplana» que Sánchez creó en octubre de 2024 contra el PP. Abascal lo ha presentado como la propia «enciclopedia de la corrupción» del PSOE, señalando a quien considera el «nexo» de todos los casos que asedian al presidente del Gobierno, a quien acusa de crear una maquinaria de fraude electoral a través de la Ley de Nietos y el voto por correo para «robar las próximas elecciones generales».

Este es el abecedario de corrupción sanchista

El dirigente de Vox ha recitado el abecedario de la corrupción sanchista al completo desde la tribuna de Congreso. Para ello, ha dedicado dos momentos de su intervención, utilizándolo para acusar al PSOE de haberse financiado ilegalmente y criticar que Sánchez siga en el cargo pese a todos estos casos.