Abascal recita el «abecedario» completo de la corrupción sanchista: de la A de Ábalos y la B de Begoña a la Z de Zapatero
Santiago Abascal ha parodiado al propio Sánchez cuando lo hizo en 2024 para denunciar la corrupción del PP
Vox alerta que Sánchez quiere "robar las elecciones generales" con la Ley de Nietos y el voto por correo
Vox se adelanta a Sánchez y propone una reforma del suplicatorio para evitar que Armengol pueda bloquearlo
Durante la comparecencia del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en el Congreso de los Diputados este miércoles, sobre los casos de corrupción, Santiago Abascal (Vox) ha recitado un abecedario de la corrupción vinculado al PSOE y al entorno del dirigente socialista.
Lo ha hecho parodiando el famoso «de la A a la Z, de Ayuso a Zaplana» que Sánchez creó en octubre de 2024 contra el PP. Abascal lo ha presentado como la propia «enciclopedia de la corrupción» del PSOE, señalando a quien considera el «nexo» de todos los casos que asedian al presidente del Gobierno, a quien acusa de crear una maquinaria de fraude electoral a través de la Ley de Nietos y el voto por correo para «robar las próximas elecciones generales».
Este es el abecedario de corrupción sanchista
El dirigente de Vox ha recitado el abecedario de la corrupción sanchista al completo desde la tribuna de Congreso. Para ello, ha dedicado dos momentos de su intervención, utilizándolo para acusar al PSOE de haberse financiado ilegalmente y criticar que Sánchez siga en el cargo pese a todos estos casos.
- A de Ábalos (José Luis Ábalos)
- B de Begoña (Begoña Gómez, esposa de Sánchez)
- C de Cerdán (Santos Cerdán)
- D de Delcy (Delcy Rodríguez, Venezuela)
- E de EREs
- F de Ferraz (sede del PSOE)
- G de gerente del PSOE (imputada)
- H de hidrocarburos (caso hidrocarburos)
- I de Illa (Salvador Illa) o Indra
- J de Jésica (ex pareja de Ábalos). Abascal ha añadido que con las compañeras de Jésica «podría hacerse toda una enciclopedia2
- K de Koldo (Koldo García)
- L de Leire Díez
- M de Marlaska (Fernando Grande-Marlaska)
- N de negocios de su esposa con Barrabés (Begoña Gómez)
- O de Óscar (Óscar Puente)
- P de Puente (Óscar Puente). Abascal señaló que «merece dos letras» por el accidente de Adamuz. También incluyó en la P: Paco Salazar, Plus Ultra, Parador de Teruel, Pegasus, PSOE o directamente P.S. (Pedro Sánchez)
- Q de quilates (de los diamantes de sangre de Zapatero)
- R de rescates (Air Europa y Plus Ultra)
- S de SEPI
- T de Tito Berni
- U de UGT, por «los millones que debe por los EREs andaluces», según Abascal.
- V de Venezuela
- W de Wakalua (empresa de Globalia)
- X de Ximo Puig
- Y de Yolanda Díaz
- Z de Zapatero (José Luis Rodríguez Zapatero)