Vox se adelanta a Sánchez y propone una reforma del suplicatorio para evitar que Armengol pueda bloquearlo

Vox teme que, ante una inminente solicitud judicial al Congreso para imputar a Pedro Sánchez, la Mesa, presidida por Francina Armengol, logre bloquearla. Los de Abascal ponen el foco en la actual interpretación del silencio de la Cámara si se solicitara un suplicatorio. Con el reglamento actual, Armengol podría impedir que se vote la autorización para investigar a un diputado, dejando correr el reloj del silencio negativo, lo que equivale a una denegación tácita.

Mañana jueves, el Congreso votará la modificación del artículo 23 del Reglamento, para facilitar que los partidos minoritarios y nacionalistas puedan constituir un grupo parlamentario propio para las próximas elecciones generales.

La propuesta impulsada por ERC, Junts, BNG, Compromís y Podemos –que el PP y Vox votarán en contra– ha dado pie a los de Abascal a presentar una enmienda a la totalidad de dicho Reglamento, para proponer una reforma más amplia, incidiendo en el artículo 14.2 sobre el suplicatorio, es decir, sobre la autorización judicial para procesar a diputados.

Vox alerta del posible silencio impuesto por Armengol

Actualmente, si el Congreso no se pronuncia en 60 días naturales de sesiones, el suplicatorio se entiende denegado. Vox defenderá que, si la Cámara Baja no se pronuncia en dicho plazo de tiempo, se dé por concedida la autorización.

El objetivo de los de Abascal es reformar el Reglamento del Congreso de los Diputados para que el silencio de la Cámara no impida investigar a un aforado, con mirada puesta en un eventual suplicatorio dirigido al presidente del Gobierno.

Bambú ve probable dicho escenario, teniendo en cuenta que la Fiscalía no cierra la puerta a terminar pidiendo la imputación del PSOE y tras el auto del juez Juan Carlos Peinado sobre su mujer Begoña Gómez. «Todos los casos de corrupción tienen un nexo de unión, Pedro Sánchez», insisten desde Vox. Sin embargo, la formación teme que la Mesa del Congreso logre bloquearlo, refugiándose en el silencio tácito.

La táctica del silencio para impedir la imputación de Sánchez

Según Vox, la artimaña de Armengol de apoyarse en el actual reglamento para forzar un supuesto silencio tácito «sería menos escandaloso que un rechazo explícito de la Cámara, teniendo en cuenta que desde los años 90, ningún suplicatorio solicitado ha sido denegado, al considerar que el procesamiento de un diputado no está motivado por una intencionalidad política».

«Lamentablemente, una percepción que está empezando a cambiar a raíz del procés catalán en 2017, donde emergió la polémica sobre la guerra jurídica (lawfare) contra Carles Puigdemont u Oriol Junqueras por los juicios del 1 de octubre», añaden.

A partir de 2024, la controversia del lawfare ha tomado mayor intensidad por parte de la izquierda, tras la imputación a la mujer del presidente del Gobierno, Begoña Gómez, señalando su imputación como una persecución política para derribar a Sánchez.

Vox alerta de que la Presidencia y la Mesa controlan la admisión inicial y el envío a la Comisión. Además, la Mesa fija el orden del día de los plenos. Por lo que existe la posibilidad de que la Mesa retrase deliberadamente la tramitación del suplicatorio dentro de los 60 días de sesiones.

En el procedimiento actual, el plazo contemplado para obtener una respuesta del suplicatorio podría expirar y se consideraría denegado automáticamente por silencio, sin que se produzca una votación expresa en el pleno. «Lo que evitaría una votación pública sobre la imputación de dicho diputado, resolviendo el asunto de una forma tácita», apuntan fuentes de Vox a OKDIARIO.

En qué consiste la reforma que pide Vox

De la misma manera que, en 2025, se eliminó el silencio negativo en el Senado por una reforma del reglamento, ahora Vox pide que se invierta esta regla también en el Congreso y que se haga efectivo el silencio positivo. Es decir, si el Congreso no ha manifestado su voto, el suplicatorio se dará por aceptado. Lo que evitaría, según Vox, el bloqueo tácito de una posible imputación de Pedro Sánchez.

Para ello, es necesaria la modificación del apartado 2 del artículo 14, de forma que se recoja de la siguiente manera: «El suplicatorio se entenderá concedido si la Cámara no se hubiere pronunciado en el plazo de sesenta días naturales, computados durante el período de sesiones a partir del día siguiente al del recibo del suplicatorio».

Además, Vox ha solicitado que se modifique el apartado 1 del artículo 13 del Reglamento del Congreso, para que, si el presidente o cualquier miembro de la Mesa incumple la obligación de tramitar dicho suplicatorio, recaigan sobre estos «las responsabilidades penales que correspondan».