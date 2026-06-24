El PP acusa de «deslealtad» al PSOE ante la amenaza de Sánchez de tumbar las deducciones fiscales a los autónomos de Prohens

El PP acusa de «deslealtad» al PSOE ante la amenaza del Gobierno de Pedro Sánchez de tumbar las deducciones fiscales del Govern de Marga Prohens a los autónomos. El portavoz del PP en Baleares, Sebastià Sagreras, ha recordado que esta medida forma parte de un decreto ley de ayudas que fue negociado, acordado y votado favorablemente por el PSOE en el Parlament balear, motivo por el cual considera «incomprensible» que ahora Sánchez pretenda revertirla.

Así, Sagreras ha sido especialmente crítico con el papel del PSOE balear, al que ha acusado de falta de liderazgo, dado que «los autónomos de Baleares no deberían pagar la falta de liderazgo del PSOE en las islas, incapaz de defender en Madrid los acuerdos a los que llega en el Parlament», ha afirmado el portavoz popular, que ha subrayado que un acuerdo alcanzado por unanimidad o con apoyo socialista en la cámara balear debería contar también con el respaldo del Gobierno central.

«El Gobierno de España ha dejado a su portavoz en el Parlament, Iago Negueruela, que negoció estas medidas, en la estacada», ha denunciado Sagreras, poniendo en evidencia la contradicción entre la posición defendida por los socialistas baleares en la cámara autonómica y la amenaza planteada ahora desde Madrid.

El portavoz popular ha reclamado al PSOE de Baleares que se posicione con claridad junto al ejecutivo autonómico en defensa de esta deducción. «Reclamamos que el PSOE balear se ponga del lado del Govern de Marga Prohens para defender esta deducción fiscal», ha insistido Sagreras, quien ha añadido que resultaría incoherente que la formación socialista haya avalado la medida en Baleares y ahora guarde silencio ante la amenaza lanzada desde Madrid.

«No tiene sentido que se acuerden ayudas para los autónomos ante los efectos de la guerra y pretender que tengan que pagar impuestos por estas ayudas», ha señalado Sagreras, antes de concluir con una crítica directa a la gestión económica del Gobierno de Sánchez: «Incluso en los momentos complicados, el Gobierno de Sánchez pretende meter la mano en el bolsillo de los autónomos».