Baleares desconfía de la millonada para dependencia de Pedro Sánchez: «Vuelve a anunciar lo que lleva años sin cumplir»

La consejera balear de Atención a la Dependencia, Familias y Bienestar Social, Sandra Fernández, muestra su total desconfianza tras conocer que Pedro Sánchez ha anunciado 2.218 millones de euros extraordinarios en inversión en dependencia. Fernández asegura que el anuncio «parece más electoral que real».

«Desde el Govern de les Illes Balears llevamos tres años reivindicando la financiación que le corresponde a nuestra comunidad en materia de dependencia», recuerda la consellera Fernández.

Por ello, asegura, «los incrementos de recursos son muy necesarios y serían una buena noticia, si no fuese porque este Gobierno pretende vender como financiación estructural una medida, que parece más electoral que real. Porque un suplemento de crédito para 2026 no sustituye una planificación plurianual, unos presupuestos y una financiación estable. Las personas dependientes y sus familias merecen certezas, no anuncios que generan expectativas sin ofrecer garantías reales».

Las cifras que lleva tiempo difundiendo el Govern de Marga Prohens parecen avalar la desconfianza en el anuncio de Pedro Sánchez: «Vuelve a anunciar hoy lo que lleva años sin cumplir. Habla de financiar el 50 % del sistema cuando el Real Decreto solo asegura financiación para 2026, pero no establece una senda plurianual, no fija una obligación jurídica para 2027 ni para los siguientes años, no territorializa el reparto y no acredita la sostenibilidad del sistema.

En Baleares conocemos muy bien esa realidad. Mientras el Estado solo financia el 18,7 % del coste de la dependencia en nuestra comunidad, el Govern está haciendo un esfuerzo histórico para sostener el sistema, incrementando un 31,7 % el presupuesto, reduciendo un 15 % la lista de espera y aumentando un 35,9 % las prestaciones. Estamos demostrando con hechos que es posible mejorar la atención a las personas dependientes, pero necesitamos que el Gobierno de España deje de hacer anuncios y empiece a cumplir con la financiación que le corresponde por ley».

«La dependencia necesita estabilidad, planificación y credibilidad y no medidas electoralistas», concluye Sandra Fernández.

El Gobierno ha aprobado este martes en Consejo de Ministros un Real Decreto Ley con «la mayor inversión en dependencia de la historia de la democracia» que asciende a un total de 2.218 millones de euros extra, según ha anunciado el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

Según ha precisado, esta inversión «casi multiplica por cinco» la financiación estatal desde su llegada al Ejecutivo y «va a permitir cumplir con uno de los grandes compromisos de esta legislatura»: que «la Administración General del Estado financie el 50% del sistema de dependencia elevando su aportación hasta superar los 7.200 millones de euros en el año 2027».