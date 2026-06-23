El PP señala a la candidata socialista Rosario Sánchez por pagar las mascarillas fake de la trama con fondos europeos

Reacción en Baleares a la sentencia del ‘caso mascarillas’. El PP balear entiende que «estamos ante una condena a la estafa de las mascarillas fake a los ciudadanos de Baleares. Y añade a una nueva señalada por aquella operación: la nueva candidata socialista, Rosario Sánchez, por asignar fondos europeos para pagar las mascarillas fake a pesar de que ya existían informes desfavorables».

El portavoz del Partido Popular en las Illes Balears, Sebastià Sagreras, ha valorado la condena a José Luis Ábalos, Koldo García y Víctor de Aldama como «una condena al sanchismo, al PSOE y una condena a la estafa de las mascarillas fake a los ciudadanos de las Illes Balears» y ha advertido que el caso «no puede quedar solo aquí», ya que ahora «toca depurar responsabilidades y juzgar a los colaboradores necesarios que les abrieron las puertas, además de recuperar el dinero estafado a los ciudadanos de Baleares».

Así, el portavoz popular ha recordado que las Illes Balears «fue la primera comunidad donde operó la trama de Koldo y la que emitió un certificado de conformidad que les permitió contratar con otras administraciones de España», un hecho que sitúa al archipiélago en el origen de toda la trama y será ahora la Audiencia Nacional «quien deba dirimir todas estas responsabilidades derivadas de la estafa de las mascarillas fake en las Illes Balears».

Sagreras ha señalado que la renuncia de Francina Armengol a presentarse como candidata «no basta». «Armengol les abrió las puertas, Patricia Gómez les mostró el camino, la candidata Rosario Sánchez les asignó fondos europeos a pesar de que ya existían informes que advertían de que eran fake, y Juli Fuster y Manuel Palomino no reclamaron en tres años mientras las mascarillas caducaban», ha denunciado el portavoz popular, quien ha añadido que «solo el señor Mascaró hizo una propuesta de reclamación el mismo día en que era investida presidenta Marga Prohens, para cubrirse las espaldas y evidenciando la mala conciencia de no haberlo hecho en tres años».

Asimismo, Sagreras ha subrayado que el Govern de Marga Prohens «está personado en la causa en la Audiencia Nacional para reclamar hasta el último euro robado a los ciudadanos de las Illes Balears y para llegar hasta el fondo de esta cuestión».

Rosario Sánchez representa más Armengol y más Pedro Sánchez

Por otra parte, Sagreras ha afirmado que Rosario Sánchez «viene a ser la marioneta de Armengol, que no acaba de marcharse, y la candidata que Pedro Sánchez ha elegido para Balears».

El portavoz popular ha explicado que, como no hay ministros baleares en el Gobierno de Sánchez, «nos envían a una secretaria de Estado y número dos de Armengol, para repetir la misma operación que ya hizo con María Jesús Montero en Andalucía o con Pilar Alegría en Aragón, y ya sabemos cómo les ha ido en las urnas a los candidatos de Sánchez».

Sagreras ha insistido en que Rosario Sánchez «es más de lo mismo» y ha recordado que la candidata socialista «también está manchada por la trama de las mascarillas, porque fue ella quien les asignó fondos europeos a pesar de que ya existían informes que advertían de que eran fake».

«En definitiva, Rosario Sánchez representa más Armengol y más Pedro Sánchez. Porque Sánchez es Sánchez», ha concluido el portavoz popular.