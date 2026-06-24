Feijóo responde a Sánchez: «Usted es el nexo político corruptor, disuelva las Cortes y vayamos a votar»

«Lo único que se espera de usted en estas Cortes es que las disuelva, disuelva las Cortes y vayamos a votar». Así ha exigido el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, al jefe del Gobierno, Pedro Sánchez, que convoque elecciones generales por los sucesivos escándalos que rodean a su partido, su Ejecutivo y su entorno más personal.

«La corrupción es usted. Su defensa política es imposible. Usted es el nexo político corruptor», ha lanzado el presidente del principal partido de la oposición al inquilino de la Moncloa. «No roben y la Justicia les dejará tranquilos», ha espetado a Sánchez y el PSOE, criticando que se haya presentado este miércoles como «una víctima de jueces y periodistas». «Las víctimas de su corrupción somos los españoles», ha subrayado Feijóo.

Además, junto a ello, ha advertido al presidente del Gobierno que «cada día que pase sin convocar elecciones es una agresión a la nación española».

«Deberíamos echar al gobierno con una moción de censura, por mí hoy mismo. Quien prefiere un gobierno corrupto a otro honesto es quien tiene que asumir la responsabilidad de que esta situación se prolongue», ha lanzado Feijóo a los socios de Sánchez que le mantienen en el poder, a los que ha afeado su «indignidad» y ha recordado que «con las mismas manos aplaudía al señor (José Luis) Ábalos», condenado a 24 años de prisión por corrupción.

También a los aliados del Gobierno, Feijóo ha indicado que «acabarán siendo simples daños colaterales». Ante ello, por la «decencia» que representa la Cámara, les han emplazado a «echar al Gobierno» con dicha moción de censura y, a continuación, darle la voz al pueblo en unas elecciones «que Sánchez se niega a convocar».

Tras escuchar al jefe del Ejecutivo de PSOE-Sumar decir que piensa seguir gobernando hasta la celebración de elecciones en 2027 como si nada hubiera pasado, Feijóo le ha reprochado su «soberbia». «¿Va a seguir delinquiendo, señor Sánchez? ¿Pretende que acabemos contemplando su corrupción como una rutina? Me niego a aceptar que la corrupción parezca inevitable. Mi listón es no haber metido la mano en la caja nunca, y los miembros de mi gobierno, tampoco», ha contrapuesto el líder del PP y ex presidente de la Xunta de Galicia con cuatro mayorías absolutas.

El «suplicatorio» de Sánchez

Tras acusar a Sánchez de intentar «normalizar» la corrupción, Feijóo ha preguntado a qué hay que esperar ahora: «¿A que le llegue un suplicatorio al señor P.S.? ¿O es que está entre sus planes que en ese caso la Cámara lo rechazase?», ha planteado.

Además, el presidente de los populares ha afirmado que da «vergüenza ajena» oír al presidente del Gobierno hablar de tolerancia cero contra la corrupción. «¡Menuda inventada!», ha exclamado, parafraseando las palabras de Sánchez en el pasado sobre afirmaciones del empresario Víctor de Aldama que han recibido el aval de la Justicia.

«¿Qué hace todavía ahí en el escaño? Este es el verdadero debate de hoy, no su propaganda, ni sus excusas, ni su victimismo. El debate es si España puede seguir en manos de un gobierno corrupto, sin apoyos, sin presupuestos, sin otro proyecto que no sea resistir, sin la más mínima autoridad moral que exige el cargo», ha sostenido el jefe de la oposición.

De esta manera, Feijóo ha reclamado a Sánchez que llame a las urnas para «no estirar la legislatura en estos «minutos de la basura». «La mayoría de los españoles ya no soportamos más escándalos, la legislatura está exhausta», ha remachado.