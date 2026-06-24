Dardo de Feijóo a Sánchez para que no se sienta perseguido: «No roben y la Justicia les dejará tranquilos»

«No roben y verán cómo la Justicia les dejará tranquilos». Esta advertencia ha sido uno de los principales dardos que lanzó el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en su comparecencia de este miércoles en el Congreso de los Diputados para dar cuenta del último Consejo Europeo y responder sobre los casos de corrupción que cercan a su partido, su Ejecutivo y su familia.

El jefe de la oposición expuso en sede parlamentaria toda la corrupción que «pesa sobre los hombros» de Sánchez, haciendo referencia a los múltiples casos -hasta 15- que salpican a los socialistas y que suman 19 delitos y un centenar de imputados. Por ello, Feijóo conminó al inquilino de la Moncloa a que, como única salida, disuelva las Cortes y convoque elecciones. «¿Qué hace todavía ahí en el escaño de presidente del Gobierno?», le preguntó mirándole a la cara.

«Su Gobierno no ha mejorado la vida de la gente. Lo que ha mejorado es la vida de su gente. Lo único que se espera de usted en estas Cortes es que las disuelva. Disuelva las Cortes y vayamos a elecciones», enfatizó Feijóo.

Además, el líder del PP acusó a Sánchez de ser el «nexo político corruptor» y aseguró que quienes han delinquido a su alrededor lo han hecho porque le conocen. «Es usted quien puso el Estado en manos de gentuza», destacó. «Nunca ha combatido la corrupción. La estará amparando hasta el último día”, incidió Feijóo.

En este contexto, el jefe de la oposición planteó que «la pregunta ya no es si reúne confianza suficiente para gobernar. Es evidente que no. La pregunta es por qué tenemos que aguantar que siga actuando como si dispusiera de ella», remachó.

Feijóo también recriminó a los socialistas que hayan robado hasta en pandemia y les recordó que hasta «su faro moral» está imputado, en referencia al ex presidente José Luis Rodríguez Zapatero. «¿Y ahora eso se puede digerir sin consecuencias?», añadió.

«¿A qué hay que esperar ahora? ¿A qué le llegue un suplicatorio al señor P.S.? ¿O es que está entre sus planes que esta Cámara lo rechace? ¿El listón actual también permite tragar con esto?», espetó Feijóo a Sánchez.

Después de que el presidente del Gobierno se presentara como una víctima del sistema en su intervención inicial, el líder del PP afirmó que «las únicas víctimas de este Gobierno corrupto son los españoles, y eso le convierte a usted en el principal agresor», señaló a Sánchez. «Ante semejante deterioro, cada día que pase sin que convoque elección es también una agresión a la Nación», le avisó.

Moción de censura «hoy»

Asimismo, a los socios de Sánchez, Feijóo trasladó que «como sigan así acabarán siendo daños colaterales» para reiterarles que “por la decencia que representa esta Cámara deberíamos echar a este Gobierno con una moción de censura». «Por mí, lo haríamos hoy mismo. Y a continuación le estaríamos dando la voz al pueblo en unas elecciones que Sánchez se niega a convocar», planteó.

«La Justicia determinará las responsabilidades penales, señor Sánchez, pese a sus presiones, insultos, cloacas y ministros, y gracias al trabajo íntegro de jueces, fiscales y decenas de servidores públicos, se hará justicia. Pero a esta Cámara corresponde dilucidar la responsabilidad política; la responsabilidad política la tiene toda usted. La corrupción es usted. Su defensa política es imposible», sentenció Feijóo.