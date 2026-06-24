Sánchez buscará hoy el «cuerpo a cuerpo» con Feijóo con la corrupción para cerrar filas en el PSOE

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, saldrá hoy a buscar el «cuerpo a cuerpo» con el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, según fuentes de su entorno. En un debate centrado en los casos de corrupción que afectan al Gobierno, al PSOE y a la familia del propio Sánchez, el presidente tiene previsto «sacar pecho» e ir a la confrontación con la derecha. Según fuentes del PSOE, esa actitud combativa es la que pretende que adopten los socialistas a partir de ahora frente a las críticas que les están lloviendo y las que quedan por venir.

Sánchez tiene previsto repasar los casos de corrupción que han afectado al PP a lo largo de su historia y negarle al líder popular cualquier tipo de autoridad moral para dar lecciones a los socialistas en materia de corrupción al partido que protagonizó los casos Gürtel, Púnica, o Kitchen, entre otros.

La idea que pretende sembrar el presidente del Gobierno en las filas socialistas consiste, siempre según fuentes del entorno de Sánchez, en defender «la honradez del PSOE, frente a las conductas reprobables de unos cuantos». La idea de Sánchez es intentar «encapsular» todos esos casos y presentarlos como «conductas aisladas» que han dañado al PSOE. Santos Cerdán y José Luis Ábalos serán dos «manzanas podridas», mientras que mantendrá su apoyo José Luis Rodríguez Zapatero, aseguran desde su entorno.

Pedro Sánchez pretende, además, distinguir entre la actitud con la que el PP se enfrenta a los casos de corrupción que azotan al PSOE y los que han salpicado al PP. Sánchez pretende distinguir entre la actitud de «colaboración» con la Justicia que el presidente dice que se ha adoptado en su partido en todos los casos y la de «obstrucción a la Justicia», que atribuye al PP.

Desde el entorno del presidente aseguran que Sánchez está dispuesto a pedir disculpas una vez más a los ciudadanos, pero no al PP y a «quienes están alentando una campaña injusta contra el PSOE».

Por lo demás, no se esperan grandes anuncios de Pedro Sánchez, más allá de la voluntad del PSOE de personarse en alguno de los casos por los que se siente perjudicado y convertido en «víctima». Pero estas mismas fuentes admiten que Sánchez siempre tiene algún recurso a mano con el que «sorprender» a los contrarios.

En cualquier caso, este debate parlamentario será el penúltimo con el que Pedro Sánchez pretende cerrar filas y afinar el discurso que quiere que todo el PSOE entone hasta que lleguen las elecciones generales. El último, con el que pretende concluir este ciclo que tan desfavorable está resultando para los socialistas, será la reunión del Comité Federal, donde las únicas voces críticas que se esperan, a pesar de todo, son la del presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, y la de la alcaldesa de Palencia, Míriam Andrés. Sin duda, una plaza fácil de conquistar. Pero Sánchez quiere llegar a ese Comité Federal con el camino a seguir marcado. Y lo va a marcar en su comparecencia ante el pleno del Congreso.