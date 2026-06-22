Feijóo afirma que Sánchez «tiene que irse» tras la sentencia a Ábalos y exige elecciones: «Es el fin de la escapada»

El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha afirmado que Pedro Sánchez «tiene que irse» tras la sentencia a su ex número dos, el ex ministro de Fomento José Luis Ábalos, y ha exigido elecciones generales inmediatas. «Es el fin de la escapada», ha enfatizado.

En una comparecencia en Génova que no estaba prevista antes de conocerse el fallo, el líder de los populares ha remarcado que «Ábalos no llegó solo; no se nombró solo; no se dio poder a sí mismo; fue Pedro Sánchez quien lo hizo su mano derecha; quien le dio acceso al dinero público en el ministerio más inversor; fue Pedro Sánchez quien mintió sobre su salida y el que volvió a incluirlo en las listas electorales; y el que llegó al Gobierno a través de una moción de censura defendida por él», ha remarcado Feijóo.

«Sánchez debe irse tras él, es el responsable político de la corrupción de sus ministros en ejercicio. Ni Pedro Sánchez hubiese sido posible sin Ábalos ni Ábalos hubiese sido posible sin Pedro Sánchez», ha subrayado el presidente del PP, al tiempo que ha reclamado elecciones anticipadas. «De este colapso, sólo se sale convocando elecciones generales de manera inmediata», ha declarado. «La sentencia de hoy es una condena al Gobierno de Sánchez por el ejercicio de uno de sus ministros», ha apostillado.

«La insumisión no debería ser una opción», ha advertido también el jefe de la oposición al presidente del Gobierno. «Al señor Sánchez no le va a limpiar ninguna votación de ninguna cámara», ha dicho Feijóo, alejando la presentación de una moción de censura. El líder del PP ha emplazado a la opinión pública a ver cómo los socios de Sánchez se retratan en las dos votaciones importantes previstas esta semana: la petición de una cuestión de confianza en el Congreso y una exigencia de elecciones anticipadas en el Senado.

Además, Feijóo ha señalado que Sánchez no puede seguir representando a España «ni como primer ministro en la nación ni fuera de la nación». «Es una vergüenza para el conjunto de los españoles. En los foros internacionales no es razonable tener un presidente del Gobierno rodeado de corrupción», ha dicho, citando el caso del primer ministro británico, Keir Starmer, que ha anunciado este lunes su dimisión al perder la confianza de su grupo parlamentario para seguir gobernando.

En este contexto, el líder del PP se ha preguntado si lo que espera Sánchez para irse después de dos sentencias condenatorias (al fiscal general del Estado y a Ábalos) es que «haya tres, cinco o diez sentencias más y acaben muchos de ellos condenados».

Para el jefe de la oposición, es «indecente» que Sánchez siga un minuto más en la Presidencia del Gobierno, algo que es también «insostenible para sus socios e insoportable para los españoles». «Los ciudadanos dieron un mandato para gobernar. No para saquear. No para mentir sin parar», ha incidido. «Tras la sentencia del caso Ábalos existe una responsabilidad política que tiene nombre y apellidos: Pedro Sánchez Pérez-Castejón», ha remachado.

24 años de prisión para Ábalos

El Tribunal Supremo ha condenado al exministro de Transportes José Luis Ábalos a 24 años de prisión, a su exasesor Koldo García a 19 y al empresario Víctor de Aldama a cuatro y medio por irregularidades en la compra de mascarillas durante la pandemia.

Así lo ha decidido por unanimidad el tribunal de la Sala de lo Penal en una sentencia comunicada este lunes tras la celebración del juicio contra los tres acusados durante los meses de abril y mayo, que se extendió durante 14 jornadas.

La Fiscalía Anticorrupción pidió penas de 24 años de prisión para el exministro, 19 y medio para su exasesor y 7 para Aldama. Por su parte, las acusaciones populares que encabezó el PP reclamaron 30 años para el ex ministro y su ex asesor, que se encuentran en prisión provisional en Soto del Real (Madrid) desde el pasado noviembre. Para el empresario y ex presidente del Zamora CF solicitaron cinco años.

Durante el juicio, tanto Ábalos como su exasesor se declararon inocentes de los hechos de los que se les acusaba y pidieron su absolución, mientras que Aldama reconoció haber participado en los delitos de cohecho pasivo, organización criminal y aprovechamiento de información privilegiada. Una colaboración con la Justicia que ha sido valorada.