Feijóo señala a Zapatero como símbolo de la degradación del PSOE: «Ha arrastrado hasta a sus hijas, y eso es imperdonable»

El líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha retratado al ex presidente José Luis Rodríguez Zapatero, por implicar «hasta a sus hijas» en sus negocios y le ha situado como «la joya de la corona del sanchismo» y el símbolo «de la degradación del sanchismo» en el PSOE. Así se ha expresado en la junta directiva del Partido Popular de Valencia, celebrada en Sueca.

«La justicia dirá si (Zapatero) es un corrupto o no. Lo que ha quedado claro es que ha mentido y ha arrastrado hasta a sus hijas y su secretaria. Meter a tus hijas en lo que haces tú es imperdonable. Era el Gandhi español, el faro moral de Pedro Sánchez, la joya de la corona del sanchismo, el que levantaba el dedito para señalar a los del PP, el que decía que ser socialista es tener poco y dar mucho», ha señalado en su intervención.

Y es que, el pasado jueves, 18 de junio, conocimos la imputación de las hijas de Zapatero, Alba y Laura Rodríguez Espinosa, así como a su secretaria, Gertrudis Alcázar, en el caso Plus Ultra. El juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama recordó que las hijas del ex presidente son administradoras solidarias de la empresa Whathefav, «vinculada indiciariamente al entramado investigado, lo que determina, por sí mismo, la procedencia de su citación en calidad de investigadas».

Respecto a las joyas halladas en el despacho de Ferraz, el líder de los populares ha repasado todas las versiones que se han dado para intentar justificarlas. «Primero dijeron que eran una herencia, luego que sólo varían 50.000 euros, después que fue un regalo de un jefe de Estado ya fallecido. ¿Cómo de grave tiene que ser esto?», se ha preguntado.

Alberto Núñez Feijóo ha manifestado que «nunca hemos vivido un momento de mayor deterioro político que el que estamos viviendo en los últimos años ni un presidente que esté tan asediado por la corrupción» y ha recordado que Pedro Sánchez lleva «una legislatura entera sin presentar presupuestos».

«Este Gobierno ha cobrado su nómina y ha viajado y usado el coche oficial más que nunca, pero no ha gobernado. Ha sido incapaz de gestionar, y eso se nota en los servicios públicos. Hemos vivido el accidente de Adamuz, el apagón, los fallos en las pulseras antimaltrato y llevamos un año con la sanidad en huelga. Y eso lo pagan los ciudadanos», ha agregado.

Así las cosas, ha defendido que el compromiso del PP es poner sobre la mesa todo lo que está haciendo «el uno» porque ya sólo queda «P.S. en el PSOE».