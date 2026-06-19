Sin rastro de las hijas de Zapatero en su empresa que sigue cerrada desde el registro de la UDEF

Ni rastro de José Luis Rodríguez Zapatero ni de sus hijas, Laura y Alba. Las instalaciones de su empresa WhatheFav permanecen cerradas desde que fueron registradas por agentes de la UDEF el pasado 19 de mayo. El cartel de la oficina ha amanecido este viernes con una pintada que la designa como «joyería», mientras el ex presidente del Gobierno se atrinchera en su domicilio bajo un fuerte dispositivo de seguridad de 24 horas tras su imputación y la de sus hijas en la trama de mordidas del caso Plus Ultra.

Una empresa inactiva y marcada por las pintadas

El cerco judicial ha paralizado por completo la actividad pública de la familia Rodríguez Espinosa. Alba y Laura Rodríguez Espinosa son administradoras solidarias de Whathefav, la agencia que fundaron en 2019. Según han asegurado a OKDIARIO varios vecinos de la zona, las hijas del ex presidente no han sido vistas por allí desde hace tres semanas, justo después de que la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) irrumpiera en las oficinas para recabar pruebas.

Este periódico ha acudido a las instalaciones y ha llamado a la puerta de la oficina, sin obtener respuesta alguna. A simple vista, no hay ningún tipo de actividad en el interior y los vecinos confirman que tampoco se ha visto entrar o salir a los trabajadores de la compañía.

Lo que sí se ha aparecido esta mañana en las inmediaciones de la oficina ha sido una pintada en la que se designa a la sede de WhatheFav como «joyería», una clara alusión a la pieza separada que investiga a Zapatero por delito fiscal y contrabando de joyas valoradas en 1,3 millones de euros, tal y como reveló en exclusiva OKDIARIO.

Zapatero, atrincherado en su casa bajo seguridad permanente

El ex líder socialista se encuentra recluido en su casa, blindado por un dispositivo de seguridad que continúa plenamente operativo. La vigilancia se organiza en turnos de mañana, tarde y noche, garantizando una presencia permanente las 24 horas del día. El control es exhaustivo: cualquier persona que permanezca un tiempo en los alrededores de la casa debe identificarse ante los agentes de seguridad.

Según fuentes vecinales, desde que estalló el escándalo y trascendieron las imputaciones, Zapatero ha dejado de mostrarse en público por el barrio. Ya no se le ve salir a correr, una rutina que practicaba habitualmente. La única escena cotidiana que se mantiene en los exteriores del domicilio es la salida de la asistenta para pasear al perro de la familia.

El cerco del juez Calama

Este encierro coincide con el avance implacable de la Justicia. El juez de la Audiencia Nacional, José Luis Calama, ha imputado a Alba y Laura Rodríguez Espinosa señalando que WhatheFav está «vinculada indiciariamente al entramado investigado». Para el magistrado, citar a las hijas como investigadas es la única vía compatible con sus garantías constitucionales.

En la cúspide de esta trama, el juez sitúa a Zapatero como el presunto líder de «una estructura estable y jerarquizada de tráfico de influencias». Según la investigación, el ex presidente y su entorno más inmediato (incluidas sus hijas) habrían recibido casi dos millones de euros en comisiones a cambio de ejercer sus influencias ante instancias públicas para que la aerolínea Plus Ultra consiguiera un polémico rescate de 53 millones de euros con cargo a la SEPI.