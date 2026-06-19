La oficina de las hijas de Zapatero amanece con una pintada que la designa como «joyería»

WhatheFav, la empresa de las hijas del ex presidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero, ha amanecido este viernes con una pintada que la designa como «joyería». De igual manera, el perfil de la empresa en Google se ha llenado en las últimas horas de reseñas que hacen alusión directa a la imputación de las hijas de Zapatero en el caso Plus Ultra.

El juez Calama ha imputado a Alba y Laura Rodríguez Espinosa en un auto en el que recuerda que las hijas de Zapatero son administradoras solidarias de la empresa Whathefav, la cual ha subrayado que está «vinculada indiciariamente al entramado investigado, lo que determina, por sí mismo, la procedencia de su citación en calidad de investigadas».

Tal y como ha adelantado Libertad Digital, el hecho ha generado un inmediato revuelo en la zona y en redes sociales, donde la pintada ha comenzado a circular rápidamente con comentarios como: «Se viene cerrada de chiringuito» o «Si quieres cobrar una buena mordida o comisión… has llegado al sitio ideal. También gestionan tema de joyas».

Para el juez Calama, la citación en calidad de investigadas de las hijas del ex presidente constituye la «única vía compatible» con las garantías constitucionales del artículo 24 de la Constitución Española.

Zapatero, doblemente imputado

Por otro lado, el juez sitúa a Zapatero como el presunto líder de «una estructura estable y jerarquizada de tráfico de influencias» cuya finalidad «es la obtención de beneficios económicos mediante la intermediación y el ejercicio de influencias ante instancias públicas en favor de terceros, principalmente Plus Ultra».

El juez Calama ha acreditado que el ex presidente y su entorno más inmediato (incluidas sus hijas) habrían recibido casi dos millones de euros a cambio de ejercer influencias para que la aerolínea Plus Ultra obtuviera un rescate público de 53 millones de euros con cargo al Fondo de Apoyo a la Solvencia de la SEPI.

Zapatero está doblemente imputado. Por un lado, en la pieza principal por organización criminal, blanqueo de capitales, tráfico de influencias y falsedad documental. Y, por otro, en una pieza separada por delito fiscal y contrabando por las joyas, que, como ha revelado en exclusiva OKDIARIO, están valoradas en 1,3 millones de euros.