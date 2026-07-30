Controlado otro incendio forestal en Alicante tras una gran movilización de medios terrestres y aéreos

Otro incendio forestal, esta vez en la Vall de Gallinera, en Alicante, ha vuelto a sembrar la alarma en la Comunidad Valenciana a mediodía de este jueves y ha obligado a efectuar una importante movilización de medios para evitar que las llamas se descontrolasen. Bomberos de Diputación de Alicante, Bomberos Forestales de la Generalitat Valenciana y dos medios aéreos han dado por controladas las llamas a las 14:00 horas. El fuego se ha producido entre dos núcleos poblacionales que suman 200 habitantes.

El fuego de la Vall de Gallinera no era inicialmente significativo, pero los medios de extinción han entendido que precisamente por ello debían centrar sus esfuerzos en él. Para evitar que creciese y que los ojos se volvieran hacia él cuando su propagación ya fuera inevitable, como sucedió en el incendio de Burgohondo, según ha relatado este jueves un afectado y ha publicado OKDIARIO.

Algo que hubiera significado un verdadero problema, cuando más de 1.200 efectivos de todas las administraciones trabajan en la extinción del pavoroso incendio de Vall de Uxó, en Castellón, donde ya hay 9.644 hectáreas calcinadas y, actualmente, 7.000 personas de ocho municipios evacuadas.

En el caso de la Vall de Gallinera, el fuego se ha detectado a las 12:32 horas de este jueves en un barranco de difícil acceso. La Vall de Gallinera es una localidad formada por ocho núcleos poblacionales y situada en la comarca de la Marina Alta, al norte de la provincia de Alicante. En concreto, las llamas se hallaban a la altura del kilómetro 0 de la CV 714, entre Benisili y Patró, dos de los núcleos poblacionales que suman entre ambos una población estimada de unos 200 habitantes.

De inmediato, se han movilizado para las tareas de extinción medios aéreos y terrestres. En concreto, con cinco vehículos, un sargento, un cabo y 12 bomberos de los parques de San Vicente del Raspeig y Denia de la Diputación de Alicante. A todos ellos, se ha agregado el retén itinerante de la Marina Baja. Además, en las tareas de extinción se han sumado cinco unidades de bomberos forestales de la Generalitat Valenciana y dos medios aéreos.

Ese enorme despliegue es el que ha permitido que la evolución del incendio fuera favorable. Hasta el punto de quedar controlado en menos de 90 minutos. En concreto, a las 14:00 horas, según han trasladado fuentes del Consorcio de Bomberos de la Diputación de Alicante.

Se trata del segundo incendio que se produce en la Comunidad Valenciana en menos de 12 horas, después de otro, de vegetación, que a las 01:32 horas de esta pasada madrugada se ha producido entre las localidades de Rosell y Bel, al norte de la provincia de Castellón y en los límites de la provincia de Tarragona, en Cataluña.

Todo ello, mientras el incendio declarado hace siete días en Vall de Uxó continúa activo a pesar de mantenerse en un perímetro de 81 kilómetros y tras arrasar, hasta primera hora de este jueves, como se ha dicho, un total de 9.644 hectáreas.