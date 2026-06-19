Zapatero defiende a sus hijas ante el juez: «Trabajan bien y tienen empleados»

El audio íntegro de la declaración de José Luis Rodríguez Zapatero este miércoles muestra a un ex presidente defendiendo con vehemencia a sus hijas Laura y Alba, cuya empresa WhaTheFav recibió pagos por valor de 423.779 euros de sociedades investigadas en la causa, y ha admitido que fue él mismo quien «propuso «su incorporación como proveedoras de la consultora Análisis Relevante.

Todo ello mientras el juez José Luis Calma le espetaba sin ambages: «El dato mata relato», y ese dato señalaba que quienes se llevaban «la parte del león» de los cobros eran él y la empresa de sus hijas.

El ex presidente pidió al magistrado un momento para referirse expresamente a sus hijas por su nombre: «Permítame, señoría, que diga Laura y Alba». A continuación, defiende su empresa con determinación: «Tienen una empresa desde el 2019. En mi opinión trabajan bien, tienen trabajadores.»

Y ha añadido un argumento que considera definitivo: «Precisamente por ser quienes son, nunca han concursado a una administración pública. Podrían haberlo hecho, pero nunca han tenido un contrato con una administración pública».

Lo que el audio también recoge es que fue el propio Zapatero quien las introdujo en el negocio. «Yo le propuse al señor Julio Martínez, en su condición de empresario de Análisis Relevante, que podrían mis hijas, con su agencia digital de comunicación, prestar una colaboración formal», ha admitido ante el juez sin que nadie se lo preguntara.

El juez le ha recordado que la Agencia Tributaria constató que «quien se lleva la parte del león [la porción mayoritaria o más ventajosa de algo que alguien se apropia], digámoslo así, en cuanto a los cobros, es usted», el nombre con el que en ocasiones se identifica la sociedad de sus hijas.

Zapatero ha respondido que esa proporción se debe «al intenso trabajo», porque sus hijas prestaban «todo el seguimiento digital», las «grabaciones, zooms», la «edición de vídeos» y el «seguimiento de medios de comunicación» vinculados a su actividad como consultor.

Según ha explicado el expresidente, WhaTheFav también remitía los informes elaborados conjuntamente a Análisis Relevante y, en ocasiones, directamente a los clientes.

El juez le ha preguntado por qué no se enviaban sólo a la consultora, y Zapatero ha respondido que la empresa de sus hijas «cumple una función de apoyo en temas de marketing, de comunicación».

La familia venezolana investigada

Uno de los momentos más reveladores del audio se produce cuando el juez pregunta a Zapatero por los hermanos Amaro Chacón, propietarios de Inteligencia Prospectiva, sociedad que transfirió más de 380.000 euros a WhaTheFav.

El ex presidente no sólo los conocía: «Es que yo he tenido una relación muy, muy, muy cercana a la familia, a los padres. Conozco al tío desde el 2015».

Zapatero ha descrito a los Amaro Chacón como «dos jóvenes emprendedores brillantes» pertenecientes a «un grupo familiar venezolano de tres generaciones de empresarios» con actividad en seguros, transporte e inmobiliario.

Cuando el juez le ha señalado que esa familia «ha tenido sus polémicas», el ex presidente ha respondido con una frase que resume su visión del país: «En Venezuela, ¿quién no ha tenido polémicas? Si yo le contara…».

Ha negado, no obstante, haber intermediado para que los Amaro Chacón contrataran a sus hijas: «Ellos fueron los que decidieron contratar a WhaTheFav». Y ha añadido que, aunque a veces les preguntaba cómo iba el trabajo, la respuesta siempre era la misma: «Muy bien, muy bien, nada más».

Las joyas, en silencio

El único asunto sobre el que Zapatero se ha negado a declarar de forma explícita ha sido el de las joyas intervenidas en su despacho, valoradas provisionalmente en 1,3 millones de euros. El juez le ha informado al inicio de la sesión: «Vamos a las dichosas joyas. ¿Quiere prestar declaración o no quiere prestar declaración?».

La respuesta ha sido escueta: «No deseo prestar declaración por el recurso que se ha presentado».

El magistrado ha abierto una pieza separada en la causa e imputado al ex presidente por presunto delito fiscal y contrabando al no ver acreditado el origen de esas piezas. Zapatero no ha dicho una palabra más sobre el asunto, aunque fuentes jurídicas han señalado que está recopilando documentación para justificar su procedencia.

El juez, como ya desveló OKDIARIO, a lo largo de la declaración muestra una franqueza y cercanía poco habitual en este tipo de comparecencias —llegando a decirle al expresidente «yo no soy una madre abadesa, sino un juez instructor»— ha resumido con una sola frase la clave que preside toda la causa: «Análisis Relevante no sería nadie nada sin usted». Zapatero, tras un momento de silencio, ha concedido: «En efecto, yo he sido el consultor principal».