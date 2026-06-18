Zapatero ante el juez sobre el medio millón que cobró por los informes: «He desarrollado un trabajo intenso»

El imputado ex presidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero justificó ante el juez que desarrolló un «trabajo intenso» para cobrar casi medio millón de euros de Análisis Relevante SL, la empresa de su amigo Julio Martínez Martínez, por sus controvertidos informes de consultoría. Así lo revelan los audios de su declaración como investigado en el caso Plus Ultra a los que ha tenido acceso OKDIARIO.

En un momento de su comparecencia ante el juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama este miércoles, el instructor señala: «Aunque usted no figura como propietario de la sociedad ni tampoco está en la administración de la sociedad Análisis Relevante, lo que sí está claro es que, digamos, el dinero que entra en Análisis Relevante básicamente va a usted como persona física y también a sus hijas, a la sociedad de sus hijas. Esto no sé si usted lo ha visto, si ha tenido ocasión de ver esta parte del procedimiento», planteó el juez a Zapatero.

Ante ello, el ex secretario general del PSOE y ex jefe del Ejecutivo (2004-2011) contestó: «Sí, y debo decir que, claro, está en función del trabajo que yo he desarrollado para Análisis Relevante. Un trabajo intenso y un trabajo que consiste en consultoría con diferentes clientes y que lógicamente tengo derecho a percibir».

Asimismo, Zapatero defendió que «hay algunos informes que hice yo directamente y que los remití a Whathefav (la empresa de markting de sus hijas), algunos escritos por mí, además de mi puño y letra. Eso sí, conservo la huella, porque siempre hay algo… que tengo la costumbre desde el primer libro que escribí como ex presidente… lo escribo de mi puño y letra para que quede constancia de esa tarea», relató.

Según consta en el sumario, Análisis Relevante SL, la sociedad de Julio Martínez Martínez, recibió en total más de 941.000 euros de Plus Ultra, Softgestor, Grupo Aldesa e Inteligencia Prospectiva. De esa cantidad, 490.780 euros acabaron en una cuenta personal de Zapatero y otros 239.755 euros en Whathefav SL, la empresa administrada por sus hijas.

El pasado mayo, el titular del Juzgado Central de Instrucción Número 4 de la Audiencia Nacional, José Luis Calama, acordó precisamente el bloqueo de 490.780 euros de las cuentas bancarias de Zapatero, imputado por blanqueo de capitales y pertenencia a organización criminal en el denominado caso Plus Ultra. Esta cantidad es equivalente a dicho importe que habría recibido Zapatero de Análisis Relevante SL, una de las empresas claves de la trama.

La decisión fue adoptada por el magistrado en base a una petición de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional y contó con el apoyo de la Fiscalía Anticorrupción.

Como «autónomo»

El pasado 2 de marzo, el propio Zapatero admitió en comisión de investigación en el Senado que él había cobrado en torno a medio millón de su conseguidor Julio Martínez Martínez, vinculado a la compañía Plus Ultra rescatada por el Ejecutivo de Pedro Sánchez con dos préstamos que suman un total de 53 millones de euros. «Sí, es una cantidad aproximada», confesó.

El ex jefe del Ejecutivo admitió haber percibido «70.000 euros brutos al año, de media», durante seis años. Una cantidad que cotizó como «autónomo», afirmó. Junto a ello, negó que tuviera ninguna sociedad offshore, «ni aquí ni en ningún lugar del mundo, ni en Kuala Lumpur», enfatizó.

Además, expuso que «fue idea del señor Martínez -como socio mayoritario- y de otras personas montar Análisis Relevante SL y contaron conmigo para saber si sería consultor; una vez constituida, confirmé que sería consultor de la misma», añadió.

También apuntó que, cuando aceptó «la tarea de ser consultor», propuso que la agencia de sus hijas «hiciera las tareas de marketing y de apoyo a la sociedad y al consultor», en este caso, a él. «Esta prestación de servicio fue mi propuesta y formó parte del acuerdo», remachó.