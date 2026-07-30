Investigan a un exempleado de Native Management por el presunto robo de secretos empresariales y daños informáticos

Un juzgado de Madrid ha abierto diligencias previas para investigar a un antiguo empleado de Native Management, una de las agencias españolas dedicadas a la representación de influencers y creadores de contenido, por la presunta comisión de delitos de descubrimiento y revelación de secretos empresariales, violación de secretos empresariales y daños informáticos.

La investigación parte de una querella presentada por la propia compañía contra Hugo Irueste Pérez, a quien acusa de haberse apropiado, presuntamente, de información confidencial aprovechando su salida de la empresa. La agencia sostiene que los hechos le habrían ocasionado un perjuicio económico superior a los 230.000 euros.

Según la información recabada por este medio, el antiguo trabajador habría accedido, descargado, transferido y compartido con terceros documentación reservada a la que tenía acceso durante su relación laboral. Entre el material que, según la querella, habría sido extraído figuran bases de datos de clientes, creadores de contenido, representantes e influencers, además de contratos, documentación financiera y otros archivos corporativos considerados estratégicos para la actividad de la empresa.

Investigación de información estratégica

Fuentes judiciales consultadas explican que este tipo de información puede tener un elevado valor competitivo dentro del sector de la representación de artistas e influencers, ya que permite conocer relaciones comerciales, condiciones contractuales y estrategias empresariales que podrían proporcionar ventajas económicas y de posicionamiento a quien dispusiera de ellas.

Este medio ha podido confirmar que Hugo Irueste desarrolla actualmente su actividad profesional en otra agencia de representación de influencers y artistas, donde figura entre los responsables de una cartera de clientes en la que destaca el creador de contenido Nachter.

La querella sostiene además que el investigado había firmado durante su etapa en Native Management diversos documentos que le imponían obligaciones expresas de confidencialidad, secreto profesional, protección de datos, seguridad de la información y no competencia tras la finalización de la relación laboral.

Entre las diligencias solicitadas por la empresa figura la declaración de Hugo Irueste en calidad de investigado, la comparecencia del representante legal de Native Management como perjudicado y la ratificación judicial del informe pericial informático que, según la compañía, acreditaría la descarga y apropiación de la documentación empresarial.

Asimismo, la agencia ha pedido que se identifique a las personas con las que presuntamente se compartió la información y que se practiquen las actuaciones técnicas necesarias para determinar el destino de los archivos, si continúan en poder de terceros y si llegaron a difundirse.

Denuncia una campaña de desprestigio

La querella incorpora además otro frente. Native Management denuncia la existencia de una supuesta campaña de desprestigio desarrollada a través de una cuenta de Instagram denominada Nativeafectados, desde la que, según sostiene la empresa, se habrían difundido acusaciones falsas contra la agencia y su representante.

La compañía asegura que en esa cuenta se publicaron mensajes ofensivos, contenidos de carácter homófobo y racista y expresiones que considera amenazantes. A su juicio, esa actividad formaría parte de una estrategia destinada a deteriorar su imagen, afectar a la confianza de clientes y colaboradores y perjudicar su posición en el mercado.

La agencia ha anunciado que ejercerá todas las acciones penales y civiles que resulten necesarias para esclarecer los hechos, recuperar o bloquear la información empresarial que pudiera seguir circulando fuera de su control y reclamar la reparación de los daños económicos, operativos y reputacionales que afirma haber sufrido.

La apertura de diligencias previas supone el inicio de la investigación judicial de los hechos denunciados, pero no implica una declaración de culpabilidad. Corresponderá al procedimiento determinar si existen indicios suficientes para sostener las acusaciones, siempre con pleno respeto a la presunción de inocencia y a los derechos de todas las partes.