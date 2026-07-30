La española Itversia participará en la mayor concesión de ITV de Turquía

Itversia Gestión ha participado este jueves en la firma del contrato de concesión para la explotación del programa nacional de inspección técnica de vehículos en Turquía. Un hito para la compañía española, ya que ha logrado uno de los mayores contratos de colaboración público-privada adjudicados en el país en las últimas décadas.

La concesión ha sido adjudicada mediante concurso internacional al consorcio liderado por Metgün Group, del que forma parte Itversia como socio industrial y operador especializado en inspección técnica de vehículos. El contrato concede el derecho exclusivo para prestar este servicio en todo el territorio turco durante un periodo de 20 años.

El proyecto dará servicio a un parque automovilístico de 35 millones de vehículos matriculados, con unos 16 millones de inspecciones anuales, y será una de las mayores operaciones de privatización realizadas por Turquía.

La ceremonia de firma se ha celebrado en la sede de la Administración de Privatizaciones de Turquía, en Ankara, con la asistencia del viceministro de Transporte e Infraestructuras, del viceministro de Hacienda y Finanzas y de representantes de las principales entidades financieras que han participado en la financiación del proyecto.

Entre dichas entidades destaca Garanti BBVA, filial de BBVA en Turquía, que asume una participación relevante en el consorcio bancario que financia la operación, lo que refuerza la dimensión española del proyecto tanto en su vertiente industrial como financiera.

Tecnología y experiencia española

Itversia será uno de los operadores responsables de la explotación de la concesión durante los próximos veinte años, aportando la experiencia desarrollada en España en la gestión de estaciones de Inspección Técnica de Vehículos (ITV), un modelo reconocido internacionalmente por sus elevados estándares de seguridad vial, digitalización y calidad del servicio.

La participación de la compañía madrileña supone uno de los proyectos internacionales más relevantes emprendidos por una empresa española del sector y consolida la presencia de la ingeniería y del conocimiento español en uno de los mayores mercados de inspección técnica de vehículos de Europa y Oriente Medio.

Relaciones entre España y Turquía

La adjudicación refuerza la cooperación empresarial entre España y Turquía y constituye una de las inversiones industriales españolas de mayor relevancia en el país en los últimos años. Durante el acto, el presidente de Metgün Group, Halis Ezer, destacó la importancia estratégica del proyecto y subrayó la contribución de los socios españoles al desarrollo de la futura red nacional de inspección técnica de vehículos.

Asimismo, la embajadora de España en Turquía, Cristina Latorre Sancho, asistió al acto institucional, poniendo de manifiesto el respaldo de la representación diplomática española a una operación que estrecha los vínculos económicos entre ambos países.

La nueva concesión permitirá implantar durante las próximas dos décadas un modelo de inspección técnica basado en los estándares europeos de seguridad, eficiencia y sostenibilidad.