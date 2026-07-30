Patricia Pardo y Christian Gálvez sorprenden al recrear su boda con Inteligencia Artificial

Patricia Pardo y Christian Gálvez están de celebración. Este lunes, 29 de julio, se han cumplido cuatro años del día de su boda y, como no podía ser de otra manera, lo han querido rememorar con un romántico guiño en sus redes sociales que no ha pasado desapercibido. Para ello, ambos han recurrido a la Inteligencia Artificial, la herramienta que les ha ayudado a recrear su enlace matrimonial con una imagen muy especial, en la que aparecen representados como si fueran dos niños frente a la catedral de Santiago de Compostela.

Junto a la fotografía, el matrimonio escribía un escueto pero significativo mensaje: «Hoy, mañana y siempre. ¡Sí, quiero!», decían, añadiendo los hashtags con los que suelen hacer referencia a su historia de amor; #luzycamino, #9rosas, #pasiñoapasiño, #micachito, #4aniversario.

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Enseguida, el post no ha tardado en llenarse de comentarios de enhorabuena tanto por parte de sus seguidores anónimos como de otros rostros conocidos con los que la pareja mantiene una excelente relación. «Ala, qué foto más chula», «Qué preciosidad de foto», «Qué bonito», «Curradísima la imagen», «Qué monos», «Enhorabuena, pareja», «Qué amor más bonito», «El amor siempre vence», «Qué bien montada está la foto», «Felicidades, chicos», «Feliz aniversario», «Qué lindos», escribían algunos de ellos.

Además de esta divertida imagen, Patricia también compartió en sus redes una fotografía de un ramo de rosas rojas, dejando entrever que Christian había tenido ese detalle con ella con motivo de su aniversario. «Te amo. 29J», escribía. El presentador respondió compartiendo la publicación y añadiendo un corazón rojo como muestra de cariño.

Así fue la boda de Christian Gálvez y Patricia Pardo

El presentador y la periodista gallega se dieron el «sí, quiero» en Madrid el 29 de julio de 2022. Fue una boda reservada porque querían casarse en la intimidad y que no trascendiera a los medios ningún tipo de detalle. Algo que consiguieron con creces. De hecho, no lo sacaron a la luz hasta un año después de haberse celebrado el enlace, justo cuando ya se encontraban esperando a su primer hijo en común. «Encontramos la LUz y el CAmino el uno en el otro, y ahora llegas tú, tan deseado, para iluminar aún más nuestros pasiños. Eran rosas. Hoy han florecido», escribieron por aquel entonces.

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Luca llegó al mundo el 22 de diciembre de ese mismo año y, desde entonces, han formado una familia feliz, pero reservada en cuanto a su vida personal se refiere. Patricia ya tenía dos hijas, fruto de una relación anterior, mientras que para Christian ha debutado en la paternidad ccon su llegada.