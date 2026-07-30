Disney+ trae la serie coreana de suspense que está arrasando entre los espectadores: solo tiene una temporada y ya está disponible en España

El cine coreano lleva triunfando desde finales de los 90, gracias a autores pioneros como Park Chan-wook y directores consagrados de la talla de Bong Joon-ho, quien puso la guinda del pastel al recorrido cinematográfico del país, tras años de proyectos, con el Oscar de Parásitos en 2019. La primera cinta de habla no inglesa en llevarse la consideración a la mejor película de la alfombra roja. Fuera del celuloide, las narrativas del Estado con capital en Seúl también brillan en la pequeña pantalla. El último caso concreto es el de la viralidad en Disney Plus de una serie K-drama que en realidad se estrenó en 2022: Link: come, ama, mata es la historia de intriga y romance que no puedes perderte esta semana en el streaming.

Con una única temporada de 16 capítulos, la ficción dirigida por Jong-Chan Hong (Tribunal de menores, El Sr. Plancton) responde a todas las series de virtudes que han convertido al subgénero autóctono de Corea del Sur en un reclamo internacional. La mezcla de géneros, el misterio en clave de thriller, el amor y el fenómeno del «vínculo emocional» entre protagonistas.

¿De qué trata ‘Link: come, ama, mata’?

La trama se centra en Gye-Hoon (Yeo Jin-goo), un famoso chef que solía tener un vínculo telepático con su hermana gemela. Ambos podían compartir todas sus emociones, pero tras la misteriosa desaparición de ella 18 años atrás, ese enlace se rompió para siempre. O, eso creía Gye-hoon. De la noche a la mañana, el cocinero comienza a sentir de golpe todas las emociones de una completa desconocida llamada Da-hyun (Moon Ga-young).

Al mismo tiempo, Link: come, ama, mata nos sumerge en una paranoia constante donde tanto el protagonista como el espectador descubren que el autor material de la desaparición de su hermana gemela sigue viviendo en el mismo barrio.

Cocinar: el lenguaje del cuidado y el perdón

La riqueza temática del guion escrito por Ki-Yeong Kwon (Hello Monster) parte, por supuesto, de su analogía donde la comida es algo así como el espejo del alma. De hecho, la obsesión milimétrica de Gye-hoon en la elaboración de platos se desmorona cuando resurge ese vínculo emocional otrora perdido.

En Link: come, ama, mata, destacan la química actoral y la metáfora gastronómica, aunque no deja de ser cierto que su trama estira en exceso el misterio debido a la cantidad de capítulos.

Eso sí, es un producto diferente, que no puede verse como proyectos de otros terminales en los que es posible seguir mirando el móvil. Este fenómeno viral surcoreano se cocina a fuego lento, pero requiere de un compromiso mínimo para que el espectador pueda conectar emocionalmente con su historia.