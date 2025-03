Las mejores películas Bong Joon-ho: el director de ‘Parásitos’ regresa a la gran pantalla con ‘Mickey 17’

Ha pasado más de un lustro, pero por fin tenemos una nueva película del cineasta que se coronó en la alfombra roja de los Premios Oscar 2020. Bong Joon-ho ha estrenado este fin de semana Mickey 17, la adaptación de la novela de ciencia ficción escrita por Edward Ashton que tiene a un duplicado Robert Pattinson como protagonista. El proyecto ha sido producido por Warner Bros, major que no ha tratado demasiado bien la cinta a nivel estratégico, posponiendo su estreno en el calendario en varias ocasiones. En un principio, la rumorología aseguraba que todos esos cambios venían precedidos de la insatisfacción de la compañía de David Zaslav con el montaje final del largometraje. No obstante, las críticas profesionales han sido lo suficientemente entusiastas como para que algunos la consideren como una de las mejores películas de Bong Joon-ho. Palabras mayores, teniendo en cuenta la increíble filmografía que maneja el realizador surcoreano. A continuación, repasamos en qué plataformas de streaming podemos encontrar sus mejores obras:

Las mejores películas Bong Joon-ho

‘Parásitos’ (2019)

Hacer una lista con las mejores películas de Bong Joon-ho y no incluir a Parásitos sería una temeridad y por qué no decirlo, una soberana tontería. Este drama social le brindó al director las 4 estatuillas que posee en la actualidad (dirección, guion original, mejor película internacional y mejor película). De esta forma, el filme se convirtió en el tercer largometraje de la historia en ganar la Palma de Oro de Cannes y alcanzar la gloria en la célebre ceremonia de Los Ángeles y, el primero en lograr la máxima distinción de los Oscar siendo una cinta de habla no inglesa.

La trama se centra en una familia que no tiene trabajo. Sin embargo, cuando el hijo comienza a dar clases en la casa de Park y los suyos, estad dos familias comienzan a tener una interrelación de resultados completamente imprevisibles, aunque entre ellas en un principio, no exista ningún tipo de conexión.

¿Dónde está disponible? Prime Video, Max, Movistar + y Filmin.

‘Memories of Murder’ (2003)

Aunque Parásitos fue un poco la que despertó ese deseo por conocer el resto de las mejores películas Bong Joon-ho, el de Daegu ya nos había dejado alguna que otra obra maestra. Es el caso de este neo-noir detectivesco que encantará a los fans de la Zodiac de David Fincher.

Dos detectives muy diferentes tratan de dar caza a un asesino que viola a sus víctimas en una zona rural de Corea del Sur a finales de los 80.

¿Dónde está disponible? Prime Video.

‘Mother’ (2009)

Seleccionada por Corea del Sur como la candidata para los Oscar de 2010, Mother nos pone en la piel de Hye-ia, una madre soltera con un hijo de 27 años que tiene un comportamiento irremediable caótico. Un día, aparece una joven muerta y el joven es acusado de asesinato.

¿Dónde está disponible? Filmin.

‘Okja’ (2017)

Drama fantástico producido por Plan B Entertainment (la productora de Brad Pitt). El relato-un guion original de Joon-ho-nos presenta la amistad de una niña pequeña llamada Mija y un gigantesco cerda llamado Okja. Ambas llevan una vida idílica, hasta que una empresa norteamericana se intenta llevar al exótico animal a Nueva York, donde una narcisista millonaria tiene unos planes muy diferentes para la mejor amiga de Mija.

¿Dónde está disponible? Netflix.

‘Perro ladrador, poco mordedor’ (2000)

Narra la historia de un joven que quiere ser profesor pero que por el camino, intenta realizar un soborno y deshacerse de un molesto perro de su bloque que se pasa el día ladrando. Un día, decide tomar una decisión completamente drástica que trae consecuencias tanto para él, como para el resto de sus vecinos.

¿Dónde está disponible? Movistar +.

‘Rompenieves’

Mickey 17 no es la primera apuesta de ciencia ficción que asume Bong Joon-ho. El autor adaptó el fantástico cómic de Jean-Marc Rochette y Jacques Loeb, con una aventura que sigue a los supervivientes del Snowpiercer, el tren que rodea la tierra y que contiene a los últimos supervivientes de la humanidad. Desgraciadamente, dicho medio de transporte no está exento de ser del mismo modo, una escenificación de los estamentos sociales de la antigua civilización.

¿Dónde está disponible? Prime Video.

‘The Host’

Sí, Joon-ho también tiene una película de terror en su currículum fílmico. The Host narra cómo los habitantes de Seúl son sorprendidos por una monstruosa criatura mutante que devora a todo aquel que se cruza en su camino. En medio del horror, uno de estos seres rapta a la hija del dueño de un quiosco. En los fallidos intentos del ejército por terminar con la criatura, esta familia hará lo que sea para derrotar a estos mutantes y recuperar a su pequeña.

¿Dónde está disponible? Prime Video.