‘The Batman II’ es un problema para el DCU: ni Matt Reeves sabe si compartirá universo con Superman

Cuando hace más de un año se anunció la creación de un nuevo DCU (Detective Comics Universe) por parte de James Gunn y Peter Safran, el CEO de Warner Bros. Pictures, David Zaslav, quiso dejar muy claro que el futuro fílmico del estudio no estaría vinculado a la aparición de varias versiones del caballero oscuro. Dicha sentencia parecía prevenir a la audiencia de lo que meses después se podría ver en The Flash. Esa historia que prometía cerrar de algún modo todo el arco superheroico creado por Zack Snyder y que recuperaba hasta tres rostros (Ben Affleck, Michael Keaton y George Clooney) del personaje creado por Bob Kane y Bill Finger. A esto habría que sumarle por supuesto, la avalorada y oscura adaptación a la que Robert Pattinson dio vida en 2022. Sin embargo, supuestamente no volveremos a ver a los justicieros de Gotham presentados en la irrisoria cinta de Andy Muschietti y sí una continuación del thriller detectivesco planteado por Matt Reeves. En principio, The Batman II iba a funcionar como otro título aparte en el nuevo universo de Detective Cómics. Pero tras varios rumores, ni siquiera el cineasta tiene ya claro esta especie de «cajón desastre» que aglutina las diferentes licencias de la marca.

Si nos quedamos en los hechos presentados de forma oficial, en 2023 Gunn y Safran comunicaron un plan de películas y series, equivalente a lo que Marvel había planteado dentro del UCM. Las llamadas «fases» representaban una planificación estratégica perfecta para el calendario de estrenos, orientando todo a una senda final donde los héroes titulares se enfrentarían a Thanos, el antagonista principal. Aquí, el realizador de Escuadrón suicida y el productor expandieron la trama principal en diferentes capítulos, dejando un espacio único para aquellas producciones aislada del resto de personajes del universo licenciado por la major. Dicha categoría recibe el nombre de ‘Elseworlds’ y aquí, se incluyen títulos como Joker, Joker: Folie à Deux, Batman y la futura Batman II. Como bien intuirán los fans, los pésimos resultados taquilleros de la secuela de Joaquin Phoenix y Lady Gaga imposibilitan cualquier continuación de ese universo del payaso criminal, pero en cambio, el desempeño de la lóbrega versión de Pattinson sí que fue un filón pata el box office internacional.

Ahora bien, el desarrollo de la secuela se ha retrasado poco a poco, fijando su última fecha de estreno en 1 de octubre de 2027. Paralelamente, en la línea oficial del capítulo 1 ideado por Gunn (titulado ‘Dioses y monstruos’), Muschietti será el encargado de llevar a la gran pantalla el arco de The Brave and the Bold, la trama encargada de presentar al hombre murciélago en DCU y en la que conoceremos a una versión madura del personaje y del Robin más oscuro de los cómics, su hijo Damien Wayne. The Brave and the Bold está programada para llegar a la cartelera un año después que el de ‘Elseworlds’, en 2028. Un lío de fechas y de conceptos planteados que quedan un poco en nada, al escuchar a Reeves hablar con incertidumbre de la conexión de The Batman II con ‘Dioses y monstruos’ y el Superman que se estrenará el próximo verano.

¿’The Batman II’ en el DCU?

Si las fechas finalmente coinciden, lo más probable es que terminemos viendo a The Batman II, cinco años después de su antecesora. La explicación oficial es según Gunn, que el guion no está terminado. No obstante y sobre todo en las redes sociales, no son pocos los rumores que argumentan que este problema tendría mucho que ver con que desde los despachos estarían barajando la posibilidad de introducir al justiciero en el mismo mundo que el del hombre de acero al que da vida David Corenswet.

Por eso y aprovechando el paso de Reeves por la pasada alfombra de los Globos de Oro, el presentador de MTV Josh Horowitz le preguntó por tan candente tema y lo cierto es que su respuesta no terminó de aclarar nada:

«Había una historia que yo quería contar dentro de lo que llamamos la Epic Crime Saga y ha sido muy importante para mí desarrollar eso. James (Gunn) y Peter (Safran) se han portado genial y nos están dejando hacerla. Y no puedo decirte lo que va a traer el futuro porque no tengo ni idea de nada, sólo de que estoy enfocado a rodar The Batman II y hacer que sea algo muy especial, que es lo más importante». Por último, al realizador norteamericano se le insistió sobre el tema, preguntando por la posibilidad de tener a Robert Pattinson como el Batman del DCU. Ante ello, a Reeves sólo le quedó decir que no lo sabía: «Tendremos que ver hacia dónde se dirige todo eso», concluía.

