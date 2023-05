Para el director de ‘Flash’ no debe haber un «recast» de Ezra Miller para el superhéroe

La posición de Ezra Miller en la industria ha estado en entre dicho durante los últimos años. No es para menos, ya que en plena era de la cancelación, el intérprete ha conseguido sobrevivir entre todo tipo de escándalos. Miller tiene un personaje en la franquicia de Animales fantásticos, pero en DC lleva años siendo el superhéroe Flash. Parece mentira que desde entonces no haya perdido ninguno de los dos papeles que manejan ambas IP de Warner Bros. Discovery. Pero no sólo seguirá siendo el protagonista cuando la cinta del protagonizada por el personaje llegue a las salas este verano, sino que su director cree que no existe ninguna necesidad de recast (cambiar de actor) porque tanto él como el resto del reparto estuvieron “excelentes”.

Como siempre la masa, las redes y la cultura de la cancelación tienen su propia opinión al respecto. Por eso, a pesar de las buenas sensaciones y primeras críticas positivas de la producción, son muchos los que han alzado de nuevo la idea de cambiar el rostro en la gran pantalla de Barry Allen. Aunque Andy Muschietti ha defendió a capa y espada a todos los implicados, en una reciente entrevista dentro del podcast The Discourse:

“Si sucede (una secuela) no creo que haya nadie que pueda interpretar a esos personajes tan bien como ellos. Las otras representaciones son geniales, pero esta visión particular del personaje, simplemente se destacaron al hacerlo”.

Muschietti no ha sido el único que ha elogiado al elenco y concretamente, la labor de Ezra Miller. La productora Barbara Muchietti compartió una fotografía en la que apuntaba que el actor de Nueva Jersey «fue brillante» y el “más comprometido” en el set, donde además lo dio todo a nivel físico creativo y emocional. Contrariando la opinión pública que se tiene de él, su compañero de reparto Michael Shannon (el villano general Zod) también dijo que trabajar con Miller fue una experiencia “encantadora”, definiéndolo como un tipo “muy amable”.

Miller emitió un comunicado en agosto del 2022 disculpándose por sus acciones y anunciando que estaba buscando un tratamiento para su salud mental. Para garantizar la continuidad, el codirector de DC Studios, Peter Safran, dijo que el protagonista de Flash estaba completamente comprometido con su recuperación, además de tener el apoyo de la compañía.

Todo parece indicar, por tanto, que Miller podría continuar en el futuro como el veloz superhéroe. The Flash llegará a los cines el próximo 16 de junio.