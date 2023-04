¿Cómo se conectará ‘The Flash’ con el nuevo DC Universe?

The Flash es la película más esperada de DC en mucho tiempo. No por el fandom que tiene detrás el personaje (que también), sino por todas las polémicas que han rodeado a la cinta a lo largo del último año. Los focos se han centrado fuera de las cámaras debido a los controvertidos y delictivos comportamientos de Ezra Miller, el actor que encarna al protagonista Barry Allen. Pero por otro lado, además del hype que causan los regresos de Ben Affleck y Michael Keaton como Batman, las primeras reacciones y test con el público han sido realmente buenas además de contar con el beneplácito del productor ejecutivo James Gunn. Ahora, lo que todo el mundo se pregunta es de qué forma conectará una cinta concebida en el antiguo eje narrativo de la compañía con el nuevo DC Universe de Warner Bros. Discovery.

Según palabras del propio Gunn, The Flash lo reestablecerá todo, ejerciendo lo que a priori podría ser como un reseteo del universo de DC tal y como lo conocemos actualmente. Por otro lado, el director Andy Muschietti habló sobre el futuro del superhéroe, asegurando que no era una historia conclusiva, sino más bien todo lo contrario: “No podemos predecir el futuro, todo lo que escuchamos que sucederá es muy emocionante. Honestamente, no sabemos mucho más que ustedes. Pero nuevamente, esta es una película sobre comienzos y no finales, y ciertamente esperamos entonces”.

Siendo unas declaraciones bastante ambiguas, Muschietti parece sugerir que The Flash podría continuar en el nuevo entramado de películas del DC Universe, aunque en el plan anunciado por Gunn y Peter Safran, una historia con el rápido héroe todavía no entra en los planes a futuro del nuevo entramado de series y películas. Sería raro además que Warner siguiese manteniendo a Miller en la plantilla para interpretar a Allen, teniendo en cuenta que se ha deshecho de toda la vieja guardia de Zack Snyder que tanto gustaba a los fans.

Por su parte, dentro de aproximadamente una semana, James Gunn estrenará Guardianes de la Galaxia Vol. 3. La cinta que pondrá fin a su relación con el Universo Cinematográfico de Marvel, desde que en 2014 estrenase la primera parte de la franquicia. En 2021 estreno El Escuadrón Suicida para DC y será el encargado también de dirigir Superman: Legacy.

The Flash llegará a los cines de todo el mundo el próximo 16 de junio.