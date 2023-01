James Gunn quiere llevarse a las estrellas de ‘Guardianes de la Galaxia’ a su universo de DC

Después de un largo viaje que comenzó en 2014, el fin de ciclo de la gran familia espacial de Peter Quill llegará a los cines en pocos meses con Guardianes de la galaxia Vol.3. El que avisa no es traidor y la producción de Marvel lleva señalando durante varios meses que este es un punto y aparte para los guardianes. Desde el anuncio de Dave Bautista interpretando por última vez a Drax, hasta las lágrimas de Karen Gillan (Nébula) después de leer el guion. Todos y cada uno (incluido un dramático tráiler) de los participantes saben que este capítulo será especial. También el director James Gunn, quien después de promocionar la tercera parte, concentrará sus esfuerzos en su nuevo puesto como ejecutivo de contenidos de la rival DC en Warner. Bros Discovery. Sin embargo, este elenco y equipo técnico se lleva tan bien que sus ganas de trabajar juntos podrían provocar un buen traslado de estrellas del filme a la rival, ya que Gunn, no descarta volver a contar con ellos para interpretar a nuevos personajes del universo de Batman y Superman.

“Este elenco es como mi familia”, le contaba el director y productor a la revista Empire. No es para menos, contando el especial de navidad que se estrenó a finales de 2022 en Disney +, el realizador ha trabajado con este grupo en 4 títulos, lo que implica mantener una relación profesional de casi una década en la industria: “No puedo decirles lo cerca que estoy de Chris Pratt y Pom (Klementieff) y Dave (Bautista) y Zoe (Saldaña) y Karen (Gillan). Pero también é que volveré a trabajar con todas esas personas individualmente. Probablemente en mi otro trabajo”. Por supuesto, la referencia a su nuevo puesto en el universo cinematográfico de Detective Comics, ya ha abierto toda una serie de especulaciones sobre a quién se podría llevar de la franquicia de La casa de las Ideas. Puestos a especular, igual habría que descartar a Bautista, quien parece estar un poco cansado del género de superhéroes y a Saldaña, ya que esta tiene suficiente presencia en franquicias, estando atada a Avatar hasta 2028.

Últimamente James Gunn no ha sido muy querido por la comunidad de fans de DC y eso que bajo su nuevo cargo en colaboración con Peter Safran todavía no ha podido verse nada del futuro de su DC Universe. Desmantelar la herencia de Zack Snyder con el rechazo a Henry Cavill y denegar el guion de Wonder Woman 3 que escribió Patty Jenkins, lo han puesto en el punto de mira de todos aquellos que ya de primeras, jamás entendieron la cancelación del Snyderverse.

Guardianes de la Galaxia Vol. 3 llegará a los cines el próximo 5 de mayo de 2023.