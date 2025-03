Premios Oscar 2025: el cine independiente se corona gracias a ‘Anora’

Al final ni Emilia Pérez, ni The Brutalist, ni la sorpresa de Cónclave. Anora ha sido la gran ganadora de la 97.ª edición de los Premios Oscar 2025. Un triunfo excelso para una de las primeras cintas que inició todas las quinielas hacia la recta final de los premios, cuando conquistó la Palma de Oro a la mejor película en el Festival de cine de Cannes en mayo. Ahora, el trabajo de Sean Baker como cineasta se ve por fin recompensado en una noche donde el cine independiente ha dado un golpe encima de la mesa frente a las grandes productoras de la industria.

De hecho, aparte de hacer historia alzándose con cinco estatuillas doradas, Anora se ha convertido en el cuarto largometraje que consigue coronarse en el certamen de la croisette y en la alfombra roja de Hollywood. Antes, dicho honor fue de Días sin huella (1946), Marty (1955) y Parásitos (2019). Una anomalía autoral en una ceremonia donde por norma, se suele encumbrar a proyectos generalmente comerciales y en definitiva, a películas «cómodas» para el gran público. Sin embargo, en un senda promocional marcada por las polémicas de Emilia Pérez, este cuento de hadas que mezcla el humor con un trasfondo completamente trágico, ha terminado convenciendo a la Academia. Todo ello además, partiendo de un presupuesto de sólo seis millones de dólares y una recaudación de 30 millones a nivel internacional. Aunque es probable que esta victoria la devuelva temporalmente a la cartelera mundial, como reclamo mayoritario para millones de espectadores que todavía no han visto la tragicomedia distribuida por el sello indie, Neon.

Oscar 2025: puro cine ‘indie’

Anora se ha llevado las consideraciones de mejor película, dirección (Baker), actriz principal (Mikey Madison), guion original (Baker) y mejor montaje (Baker). El director estadounidense es el auténtico triunfador de una gala de la que se marcha con cuatro efigies del «tío Oscar», siendo esta la primera vez en la que optaba a tal prestigio en la meca del celuloide y por tanto, convirtiéndose en la primera persona que logra ganar cuatro candidaturas por una única cinta en una única noche.

No obstante, el desempeño de este relato que desarticula el mito de Pretty Woman no ha sido el único proyecto sin el impulso de una gran major. The Brutalist ocuparía el segundo puesto en el podio, en cuanto a número de trofeos se refiere (tres premios Oscar) y del mismo modo, ha sido auspiciada por el esfuerzo titánico de su propio director, Brady Corbet. La épica historia norteamericana protagonizada por Adrien Brody contó con un presupuesto de 10 millones de dólares y en Estados Unidos, estuvo distribuida por A24. Dos ejemplos fehacientes de hacia dónde parece dirigirse la manufactura de una industria cinematográfica que actualmente, precisa de partidas presupuestarias reducidas si quiere mantenerse a flote y, delimitar el equilibrio entre el reclamo masivo y el prestigio en el circuito de premios.

Por último, en el campo de la animación, la producción letona Flow venció a dos titanes de la talla de Del Revés 2 y Robot salvaje. Es decir que ni Disney con Pixar, ni Universal Pictures con Dreamworks pudieron hacer nada frente al trabajo artístico de Gints Zilbalodis, el cual logró llevarse el Oscar a la mejor película de animación.

¿De qué trata ‘Anora’?

Estrenada en noviembre de 2024, lo más probable antes de aterrizar en el streaming es que Anora pase de nuevo-al menos brevemente-por cines. Sin una plataforma de streaming todavía asegurada, Movistar + es el servicio que tiene más papeletas de terminar logrando tener el filme en su catálogo.

La sinopsis oficial de Anora es la siguiente: «Anora, una joven prostituta de Brooklyn, tiene la oportunidad de vivir una historia a lo Cenicienta cuando conoce e impulsivamente se casa con el hijo de un oligarca ruso. Cuando la noticia llega a Rusia, su cuento de hadas se ve amenazado, ya que los padres parten hacia Nueva York para intentar conseguir la anulación del matrimonio».

Aparte de Madison, el casting de Baker se configuro con todo un elenco de caras prácticamente desconocidas. Desde Mark Eydelshteyn, hasta el genial Yuri Borisov. Este último brinda el lado más tierno y humano de la película y desgraciadamente, es la única categoría que la cinta ha terminado perdiendo frente a Kieran Culkin por A real pain. Karren Karagulian, Vache Tovmasyan, Ivy Wolk, Aleksey Serebryakov y Lindsey Serebryakov cierran el reparto secundario de Anora.