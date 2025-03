5 polémicas de los Oscar 2025: de ‘Emilia Pérez’ al ‘blackface’ de Fernanda Torres

Los premios de la Academia nunca-o casi nunca-están exentos de controversia. Dentro de la subjetividad artística inherente a una competición que es más una campaña de relaciones públicas que un certamen de pura validación artística, es habitual la existencia de decisiones que no contenten a la mayoría de los espectadores y cinéfilos. Así, año tras año varias películas valientes y arriesgadas no llegan ni siquiera, a las nominaciones finales. Pero en esta ocasión, las polémicas de los Oscar 2025 han tenido mucho más que ver con todo lo que rodea a las producciones que con, la propia historia de dichos largometrajes. Por eso, a pocas horas de que se celebre la 97ª edición de la alfombra roja, repasamos los cinco grandes conflictos que han vivido algunas de las grandes favoritas a las estatuillas doradas.

Las 5 polémicas de los Oscar 2025

1-‘Emilia Pérez’

Como ya hemos contado en más de una ocasión, la propia presencia de Emilia Pérez da para toda una lista individual de polémicas en estos Oscar 2025. Desde la propia temática de este atrevido musical, hasta la marginación total del equipo y de Netflix a la actriz española Karla Sofia Gascón. Porque aunque hace algunos días «la gran N roja» recogía cable en el ostracismo aplicado a la de Alcobendas, la tensión en el aire del teatro Dolby de Los Ángeles va a poder cortarse con un cuchillo.

Tuits con cancelación popular incluida, la demagogia de Selena Gomez con las deportaciones de Donald Trump o el desprecio hacia el idioma español por parte del director Jacques Audiard. Toda una serie de catastróficas desdichas con las que Netflix deben estar tirándose de los pelos, pues tenían por fin muy cerca conseguir su ansiada primera victoria en la alfombra roja.

2-La IA de ‘The Brutalist’

Junto al vodevil mediático de Emilia Pérez, The Brutalist ha sido otra de las grandes damnificadas en la lista de polémicas de los Oscar 2025. Todo comenzó por una entrevista del del editor del filme Dávid Jancsó. De nacionalidad húngara, este montador explicó que contó con un software de sintetizador de voz llamado Respeecher. Este utiliza inteligencia artificial y llevó a que mezclando la propia voz de Jancsó, se perfeccionasen los acentos de Adrien Brody y Felicity Jones cuando estos hablaban en el idioma natal de sus personajes, el cual era precisamente el húngaro. El lío fue tal que el cineasta Brady Corbet tuvo que salir y aclarar las palabras del miembro de su equipo, defendiendo a sus dos principales estrellas.

3-El blackface de Fernanda Torres

Parece mentira, pero hasta una cinta de denuncia social histórica como Aún estoy aquí forma parte de las grandes polémicas de estos Oscar 2025. Eso sí, en su defensa diremos que lo controvertido del asunto viene de hace mucho tiempo, concretamente hace casi 20 años.

Porque cuando era joven, la protagonista Fernanda Torres protagonizó una parodia televisiva brasileña en la que hizo blackface (pintarse la cara y el cuerpo de negro) para dar vida a una empleada doméstica. La actriz pidió perdón hace varias semanas, en unas declaraciones en las que decía lo siguiente: «Hace casi veinte años, aparecí con blackface en un sketch de comedia de un programa de televisión brasileño. Lo lamento profundamente. Es importante para mí abordar esto rápidamente para evitar más dolor y confusión».

4-Las escenas de sexo de ‘Anora’

En el caso de Anora, el problema nació cuando la protagonista Mickey Madison receló de la figura del coordinador de intimidad para sus escenas de sexo. Un puesto que nació a raíz del movimiento del #MeToo y que en principio, sirve para proteger a los intérpretes en las secuencias de desnudos y sexo. Así que tanto ella como el actor Mark Eydelshteyn, decidieron contar sólo con la presencia del director Sean Baker, para tener un mayor grado de compromiso con la autenticidad.

Hasta aquí todo debería ser un acuerdo normal entre los implicados. Pero entonces, en una actualidad donde todo el mundo tiene una opinión, fueron muchas las voces en las redes sociales que avisaron de que la actitud de Madison podría asentar «un grave precedente» para la seguridad de las actrices.

5-El director de ‘The Apprentice’

Por si una película sobre la vida de Donald Trump no iba a per se, tener un componente altamente cuestionable. El director Ali Abbasi se encargó personalmente en la pasada edición de los Globos de Oro de sumarse al carro de las polémicas en los Oscar 2025. Según se ha comentado en los medios, el realizador de origen iraní se puso a manosear a una celebridad (por el momento anónima) en la fiesta posterior a la reconocida entrega de premios. Abbasi no tardó en pedir disculpas, pero por el momento, el futuro de su carrera parece muy negro.