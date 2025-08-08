Lo llaman la ‘Cuba de Europa’ y está en España: la ciudad que te hará sentir como en La Habana

España está repleta de ciudades fascinantes, pero hay algunas que, sin hacer tanto ruido como las grandes capitales turísticas, logran enamorar a quienes las visitan. Una de ellas es Cádiz, esa ciudad mágica que parece flotar entre el Atlántico y la historia, entre las salinas y los recuerdos de antiguos navegantes. No es casualidad que en los últimos años esta ciudad andaluza se haya convertido en un destino cada vez más recomendado, incluso por medios internacionales. De hecho, recientemente el popular diario británico The Sun ha puesto su atención en ella, bautizándola con un sobrenombre tan sorprendente como certero: «la Cuba de Europa».

Esta comparación, lejos de ser una exageración, está basada en aspectos reales que van desde su arquitectura hasta su atmósfera costera y su espíritu vibrante. Las similitudes entre Cádiz y La Habana no pasan desapercibidas, y quienes pasean por sus calles estrechas, con balcones llenos de flores, fachadas desgastadas por la brisa marina y la música que vibra en los rincones, entienden de inmediato la conexión. Pero Cádiz es mucho más que una postal caribeña en el sur de Europa: es historia viva, es tradición, es mar y es alma.

Cádiz, ‘la Cuba de Europa’

El turismo del Reino Unido representa uno de los grupos de visitantes más importantes en España, con casi un 20% del total de turistas extranjeros. Sin embargo, no es habitual que la prensa del país ponga el foco en lugares menos masificados como Cádiz. Por eso, el reciente reportaje de The Sun llamando a esta ciudad «la Cuba de Europa» ha generado un eco inesperado, despertando la curiosidad de muchos viajeros anglosajones.

Esta denominación nace del parecido entre el casco antiguo gaditano y las calles coloniales de La Habana. Pasear por Cádiz puede recordar, en algunos momentos, a un viaje transoceánico sin haber salido de España.

La historia que se respira en cada calle

Cádiz no solo es una ciudad bonita: es una de las más antiguas de todo el continente europeo. Fundada por los fenicios hace más de 3.000 años, su historia ha sido testigo de civilizaciones, guerras, descubrimientos y esplendor comercial. Este pasado se refleja en su trazado urbano, en sus iglesias, en sus fortalezas y en los mercados que aún conservan un ritmo pausado y cercano.

El centro histórico, completamente rodeado por el mar, es un laberinto de calles estrechas que se abren de pronto en plazas bañadas por la luz atlántica. Aquí, la piedra blanca de los edificios, erosionada por siglos de viento y sal, se combina con colores vivos en balcones de hierro forjado, creando una atmósfera que, sin duda, recuerda a los barrios más tradicionales de La Habana Vieja.

Una de las razones que más ha contribuido a esa comparación entre Cádiz y Cuba está en el cine. En el año 2002, la saga de James Bond eligió una localización muy especial para recrear una escena mítica de «Muere otro día» En la película, se supone que la agente interpretada por Halle Berry emerge de las aguas de una playa cubana. Pero lo que pocos saben es que aquella escena, tan recordada por los fans, se grabó en la playa de La Caleta.

Situada en pleno casco histórico, La Caleta es un símbolo para la ciudad. Con sus apenas 450 metros de largo, su arena fina y su entorno dominado por antiguos baluartes, se ha ganado el corazón tanto de locales como de visitantes. Su ubicación entre dos castillos (el de Santa Catalina y el de San Sebastián) refuerza ese carácter cinematográfico y exótico que la hace única.

Un destino auténtico

Frente a otros destinos de Andalucía que en ocasiones pueden estar saturados de turistas, Cádiz mantiene aún un cierto aire secreto. Aunque cada vez recibe más visitantes, especialmente en verano y durante el Carnaval , la ciudad conserva su identidad intacta. Es un lugar donde se puede pasear sin prisas, donde los camareros recuerdan tu nombre y donde el sonido del mar nunca queda lejos.

Este equilibrio entre autenticidad y belleza es una de las razones por las que muchos viajeros británicos, y de otras nacionalidades, están empezando a descubrir Cádiz como una alternativa perfecta a los destinos más conocidos. Su mezcla de historia, mar, cultura y alegría hace que quien la visita, quiera volver.

Esta ciudad andaluza no necesita grandes campañas publicitarias ni monumentos deslumbrantes para conquistar al visitante. Lo hace con su manera de ser, con su luz, con sus historias contadas desde las esquinas y sus atardeceres dorados sobre el Atlántico.

Así que, si aún no conoces Cádiz, ha llegado el momento de visitarla. No solo porque lo recomiende un medio británico, sino porque hay pocos lugares donde el pasado y el presente convivan con tanta armonía junto al mar. Que The Sun la haya llamado «la Cuba de Europa» es una manera más de decir que tiene algo muy especial.