‘Mickey 17’: el estreno más esperado y enigmático de Bong Joon-Ho con Robert Pattinson

Ha pasado más de un lustro desde que Bong Joon-Ho conquistase los Premios Oscar de 2020 con Parásitos. Imponiéndose a figuras de la talla de Martin Scorsese y su El irlandés y al Érase una vez en Hollywood de Quentin Tarantino, este thriller familiar se convirtió en la primera película de habla no inglesa en ganar el premio a la Mejor película marcando un hito precedido de su también triunfo en el Festival de Cine de Cannes de 2019. Dicho reconocimiento aupó internacionalmente la carrera del realizador surcoreano, quien por otra parte ya había filmado otras obras maestras de la talla de Memories of Murder, Mother o Rompenieves. Pero fue el brillo incomparable de sus 4 estatuillas en la alfombra roja, lo que impulsó a que Warner Bros lo escogiese para llevar a cabo la adaptación de un proyecto con 150 millones de dólares de presupuesto: Mickey 17.

El nuevo proyecto de Joon-Ho adapta la novela ‘Mickey7’, la cual tiene como principal diferencia, la cantidad de clones que aparecen del protagonista. Una licencia que el cineasta asiático se ha permitido para según él, sentir una experiencia más cinematográfica sobre el relato. No obstante para el tetracampeón de la Academia, Mickey 17 es una experiencia casi personal, siendo un material con el que guarda una profunda conexión. «Todo empezó con mi respeto por el material original. La novela trata en gran medida sobre Mickey Barnes, destinado a morir con ese trabajo único, pero yo tenía muchas ganas de preservar el personaje y seguir su viaje. Cuando leí la novela, había estrenado siete películas, porque Parásitos fue la séptima. Siento una extraña conexión con Mickey», explicaba al inicio del proyecto.

¿De qué trata ‘Mickey 17’?

La sinopsis oficial de Mickey 17 es la siguiente: «Mickey7 es un clon prescindible enviada a un planeta helado para su colonización. Sus versiones anteriores murieron de diferentes formas, siendo cada una de ellas un avance portentoso para la investigación del territorio y ahorrando mucho tiempo a la empresa gubernamental para la que trabaja. Sin embargo, un día se crea una nueva copia sin que Mickey7 haya muerto en uno de sus accidentes aventureros. Pero el protagonista no va a apartarse por culpa de la existencia de un Mickey8. El problema toma un cariz global, ya que la ley prohibe la existencia de dos clones de una persona al mismo tiempo».

Aparte de la presencia de Pattinson, el elenco de Mickey 17 cuenta con todo un reparto de estrellas entre las que destacan Naomi Ackie, Steven Yeun, Toni Collette, Mark Ruffalo y Holiday Grainger. Por si la presencia de todos los implicados no fuese suficiente, el filme cuenta además con la fotografía de Darius Khondji, responsable de títulos como Seven, Diamantes en bruto o Midnight Paris.

¿Cuándo se estrena?

El desarrollo de Mickey 17 no ha estado exento de polémica. Bong terminó de rodar la película en el verano de 2022, pero la major retrasó varias veces su llegada a las salas. Una de las primeras ventanas, colocaba el título para el 29 de marzo de 2024 y después, Warner la aplazaría hasta el 31 de enero de este año. Hasta ese momento, sólo pudimos ver algún teaser breve del material y la misma imagen promocional de su estrella principal replicada hasta el fin.

De esta forma, la empresa dirigida por David Zaslav la descartó en la carrera para los Oscar. El último retraso nos lleva hasta la fecha actual, en la que la cinta aterrizará en Corea del Sur el próximo 28 de febrero. Justo una semana antes de su proyección en las salas españolas, el 7 de marzo. Hace algunos días tuvo su primer pase en el Festival de cine de Berlín, acompañada por varias críticas fantásticas.

Además, según contó el periodista Daniel Ritchman, Mickey 17 habría tenido varias proyecciones de prueba sin el beneplácito del estudio, la cual terminó teniendo un amplio desacuerdo con el montaje final del autor. El director no pensaba pasar por el aro y desde luego no sabemos con que versión definitiva nos encontraremos de la película. Una realidad que no conoceremos hasta después de la exhibición del largometraje en cines. Avivar este conflicto no sería nada bueno para el desempeño en salas de esta comedia satírica protagonizada por Pattinson. En 2026, Bong Joon-Ho tiene pendiente el estreno de una propuesta animada todavía sin título que tratará sobre criaturas de las profundidades marinas y los seres humanos.